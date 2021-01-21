به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رئیسی در جلسه ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا در هرمزگان که با حضور وزیر بهداشت در استانداری هرمزگان برگزار شد، اظهار داشت: در دو استان مازندران و هرمزگان خیز جدید بیماری نداشتیم که متأسفانه در مازندران این خیز جدید بیماری شروع شد اما در هرمزگان هنوز شاهد خیز جدید نیستیم.

معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: از امروز به بعد شاخص ارزیابی جدید ما این است که استان‌ها وارد خیز جدید بیماری نشوند در کشور یک خیز خیلی سختی داشتیم که آن را گذراندیم و بعد از آن، در کل کشور یک مأموریت ویژه داریم که هیچ استانی وارد خیز جدید بیماری نشود.

وی افزود: در حال حاضر، خط مقدم اصلی برای مقابله با کرونا، حوزه بهداشت است اما زمانی که در اوج بیماری هستیم، به ناچار همه امکانات درمانی به خط می‌شوند اما در این مرحله که در سراشیبی هستیم یا به یک مرحله باثبات می‌رسیم، نقش حوزه بهداشت و پیشگیری از بیماری، باید بسیار پررنگ باشد.

معاون بهداشت وزارت بهداشت تأکید کرد: در این شرایط سه کار اصلی باید انجام دهیم یکی اینکه باید قدرت شناسایی بیماری را خیلی بالا ببریم، در استان هرمزگان، در یک زمان ۶۱ درصد از تست‌های بیماران، مثبت بود اما الان به ۹ درصد رسیده است و نباید این شاخص از ۱۰ درصد بیشتر شود و به محض اینکه به ۱۰ درصد رسید نیاز به تقویت بیماریابی داریم.

رئیسی خاطرنشان کرد: یکی از اصلی‌ترین مشکلات کشور که وزیر بهداشت هم نگران آن است، ایزوله بیماران است، باید خیالمان راحت باشد که بیمارانی که شناسایی شده‌اند، قرنطینه و ایزوله هستند و به خارج از منزل نمی‌روند.

وی تأکید کرد: این یکی از شاخص‌های بسیار باارزش است و اگر این کار را انجام ندهیم، هر قدر هم که تست بگیریم، منابع خود را به هدر داده‌ایم چون در این صورت، بیماران، سایر افراد جامعه را گرفتار می‌کنند و این مهم‌ترین و شاخص‌ترین اقدامی است که در هرمزگان انجام شده و باید تداوم یابد.

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: هفته گذشته گزارشی از وضعیت قشم در جلسه ستاد ملی ارائه کردیم که تعداد زیادی مسافر به این جزیره وارد شدند که جای نگرانی است و باید در سطح ملی تصمیماتی بگیریم و هم اینکه در سطح استان هم نظراتی وجود دارد که قابل انجام است.

وی همچنین اظهار داشت: پشه آئدس از مالاریا خطرناک‌تر است و در پشت مرزهای کشور این پشه وجود دارد و بیماری‌های منتقله از آن در همسایگان ما مشاهده شده است، در آمریکای جنوبی در کشورهایی مانند برزیل وقتی بیماری زیکا آمد، موجی ایجاد کرد و بیماری‌های ناشی از پشه آئدس باید خیلی جدی گرفته شود.

معاون بهداشت وزارت بهداشت یادآور شد: بیماری تب دانگی چهار نوع دارد که اگر افراد به یک نوع از آن مبتلا شوند، مصون می‌شوند و انواع دیگر قابل کنترل نیستند این ویروس توسط پشه منتقل می‌شود و به تب استخوان شکن معروف است، این بیماری نیز بسیار خطرناک است بنابراین نباید در این شرایط که همه گیری کرونا در کشور حاکم است، از این بیماری‌ها غافل شویم.

رئیسی افزود: این ویروس در لاستیک‌های کهنه، مراکز تجمعی و در محل‌های مرطوب به ویژه در محل‌هایی که لوله کشی آب وجود ندارد، رشد می کند، در مناطق گرمسیر حتی زیر لوله‌ای که آب میعانی کولرگازی‌ها را منتقل می‌کند می‌تواند محل تجمع و رشد این ویروس باشد و به راحتی هم از بین نمی روند.

وی گفت: بنابراین باید با هماهنگی بین بخشی با سازمان‌های مختلف از جمله کشتیرانی، مناطق آزاد، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با این بیماری مبارزه کنیم و آب شرب سالم باید در سیستم لوله کشی به منظور کاهش زیستگاه این ویروس به ویژه در قشم، خمیر و لنگه تأمین شود همچنین بهسازی محیط، جمع آوری صحیح زباله‌ها و پسماندها و لاستیک‌های رها شده و معافیت خروج لاستیک‌های مستعمل بسیار مهم است.