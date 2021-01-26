فرصت ثبت نام در پذیرش دانشجوی پزشکی از لیسانس تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام چهاردهمین دوره پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ دانشگاه علوم پزشکی تهران از ۶ دی ۹۹ آغاز شده است و با توجه به درخواست داوطلبان این فرصت تا روز دوشنبه ۲۰ بهمن تمدید شد.

این ثبت نام به صورت اینترنتی صورت می‌گیرد و داوطلبان با مراجعه به سایت معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران و اسکن مدارک مشروحه می‌توانند نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند. هرگونه مغایرت مدارک ارائه شده با دستورالعمل موجب کان لم یکن تلقی شدن ثبت نام از طرف دانشگاه خواهد شد.

پرداخت الکترونیکی مبلغ یک میلیون ریال (۱۰۰ هزار تومان) از طریق سامانه ثبت نام، برگ ثبت نام تکمیل شده (درج شده در اطلاعیه و الصاق یک قطعه عکس ۴*۳ روی فرم ثبت نام)، مدرک معتبر که نشان دهنده معدل کل مقطع دیپلم متوسطه باشد. (معدل پیش دانشگاهی مد نظر نیست)، مدرک معتبر که نشان دهنده معدل مقطع کارشناسی رشته‌های مورد پذیرش باشد و کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا کارت معافیت دائم برای داوطلبان مرد از جمله مدارک مورد نیاز است.

همچنین مدرک پایان و یا معافیت از طرح برای مشمولان طرح نیروی انسانی از دیگر مدارک ثبت نام است. داوطلبانی که مشغول گذراندن طرح نیروی انسانی هستند در صورت قبولی، هنگام ثبت نام در دانشگاه ملزم به ترخیص از طرح هستند.

مدرک زبان انگلیسی بر اساس جدول زیر:

نام مدرک حد نصاب قبولی توضیحات MHLE ۵۰ - MCHE ۵۰ - MSRT ۵۰ - TOEFL (PBT) ۴۸۰ اخذ شده در خارج از کشور یا سازمان سنجش آموزش کشور TOEFL (IBT) ۶۰ اخذ شده در خارج از کشور یا سازمان سنجش آموزش کشور IELTS ۵ اخذ شده در خارج از کشور یا سازمان سنجش آموزش کشور TOLIMO ۴۸۰ - MELAB ۷۰ -

داوطلبانی که مدرک زبان ندارند می‌توانند به صورت مشروط در آزمون شرکت کنند. در صورت قبولی ارائه مدرک زبان در هنگام ثبت نام در دانشگاه ضروری است در غیر اینصورت قبولی آنها کان لم یکن تلقی خواهد شد. تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی و عکس ۴*۳ از دیگر مدارک ثبت نام است.

در صورتی که داوطلب واجد شرایط شرکت در آزمون نباشد مبلغ پرداختی جهت ثبت نام به هیچ وجه قابل استرداد نخواهد بود. در صورت قبولی در آزمون با توجه به آموزش رایگان، ضروری است پذیرفته شدگان همانند سهمیه آزاد برگ تعهد خدمت مربوطه را تکمیل کنند.

شرایط ورود به دوره پزشکی از طریق لیسانس:

واجد شرایط عمومی تحصیل رایگان در جمهوری اسلامی ایران

فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی پیوسته یا ناپیوسته یکی از رشته‌های گروه‌های آزمایشی علوم تجربی و علوم ریاضی و فنی باشند

حداکثر سن در زمان ثبت نام آزمون ۲۵ سال تمام باشد (صرفاً متولدین اول دی ماه ۱۳۷۴ و بعد از آن)

تبصره: مدت زمان سربازی و طرح نیروی انسانی به حداکثر سن اضافه می‌شود.

دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم از نظر نظام وظیفه (در مورد آقایان).

تبصره- کسانی که خدمت نظام وظیفه آنان حداکثر تا قبل از شروع نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ (زمان ثبت نام پس از قبولی) به اتمام می‌رسد می‌توانند به صورت مشروط در آزمون شرکت کنند.

در صورتی که پذیرفته شدگان در آزمون تا زمان ثبت نام کارت پایان خدمت دریافت نکرده باشند، قبولی آنان کان لم یکن تلقی خواهد شد. دانشگاه هیچ مسئولیتی در مورد مکاتبه با سازمان نظام وظیفه و اخذ مجوز یا مهلت ندارد. دانشگاه هیچ مسئولیتی در مورد خسارات احتمالی که از این ناحیه به داوطلب وارد می‌شود ندارد.

دانش آموختگان و دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری عمومی و تخصصی (Ph.D) از دانشگاه‌های سراسری و آزاد و غیره حق شرکت در آزمون را ندارند.

دارا بودن مدرک زبان انگلیسی مطابق جدول فوق الذکر الزامی است.

معدل کل دیپلم ۱۸ و بالاتر باشد. تبصره: در موارد اعلام نمره به شکل الفبایی نمره الف قابل قبول است.

معدل مقطع کارشناسی ۱۶ و بالاتر باشد.

تبصره: دانشجویان مشمول آئین نامه استعدادهای درخشان در رشته‌های مورد پذیرش و برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی از بندهای مربوط به معدل معاف هستند.

دانشجویان موضوع آئین نامه استعدادهای درخشان عبارتند از:

الف) برگزیدگان آزمون سراسری گروه علوم تجربی تا رتبه ۵۰۰ کشوری در آزمون سراسری کنکور (با معرفی سازمان سنجش آموزش کشور).

ب) دارندگان مدال طلا، نقره و برنز کشوری از المپیادهای علمی دانش آموزی (با معرفی وزارت آموزش و پرورش)

ج) برگزیدگان حائز رتبه‌های اول تا سوم نهایی جشنواره رازی، جشنواره‌های خوارزمی (در زمینه علوم پزشکی) با معرفی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و گروه غیر پزشکی با معرفی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

د) مالکان ابداع یا اختراع ثبت شده با تائید معاونت تحقیقات و فناوری وزارتخانه‌های مربوطه.

ه) دانشجویان نمونه کشوری گروه پزشکی با معرفی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و رشته‌های غیر پزشکی با معرفی وزارت علوم تحقیقات و فناوری.

و) دانشجویان پژوهشگر برجسته به تأیید شورای پژوهشی دانشگاه و براساس دستورالعملی که از سوی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت تدوین و به دانشگاه‌ها اعلام شده است.

ح) برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی با تأیید مرکز رشد استعدادهای درخشان و معاونت‌های آموزشی دانشگاه‌ها.

قبولی در آزمون چند مرحله‌ای پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران

تبصره: دارندگان مدال طلای المپیادهای دانش آموزی از آزمون کتبی معاف هستند و بدون شرکت در آزمون کتبی صرفاً با شرکت در آزمون مصاحبه و ارزیابی فراشناختی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. دارندگان مدال‌های نقره و برنز این رشته‌ها باید در آزمون کتبی شرکت کنند و حداقل ۹۰ درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در آزمون کتبی را احراز کنند. (کسب حداقل نمره حد نصاب آزمون کتبی الزامی است).

متقاضیان شرکت در آزمون کارشناسی به پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران باید توجه داشته باشند که کد رهگیری به معنی تکمیل مدارک نیست. جهت آگاهی از تکمیل بودن و تأیید مدارک ضروری است مجدداً بعد از حداکثر سه روز کاری به سایت مراجعه تا پیام تکمیل مدارک را مشاهده کنند و گرنه اعتراض بعد از مهلت پذیرفته نیست.

متقاضی در صورت مشاهده پیام مدارک ناقص است باید سریعاً نسبت به رفع نقص اقدام کند. در غیر این صورت مجاز به شرکت در آزمون نخواهد بود. شرکت کنندگان در آزمون باید حتماً فارغ التحصیل شده باشند. کارت دانشجویی، ریز نمرات ترم آخر و غیره پذیرفته نیست.

مدارک به صورت دستی و مراجعه حضوری بعد از اتمام مهلت ثبت نام اینترنتی پذیرفته نمی‌شود. متقاضی باید برگ ثبت نام را از داخل سایت پرینت کند و به صورت دستی آن را تکمیل، امضا و عکسدار کند و سپس مجدداً اسکن کرده و به صورت اینترنتی ارسال کند.