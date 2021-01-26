به گزارش خبرنگار مهر، فریدون فعالی دوشنبه شب در حاشیه امضای تفاهم‌نامه گردشگری شهرستان رفسنجان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: خانه حاج آقاعلی به عنوان میراث ملی تلقی می‌شود و مدیریت کل استان تلاش کرد که این بنای تاریخی به چرخه خدمات گردشگری برگردد.

وی با بیان اینکه اختلاف سلیقه‌ها منجر به بسته شدن در این ابنیه تاریخی شد، افزود: بستر لازم برای بهره‌برداری از خانه حاج‌آقاعلی فراهم و پیش‌نویس قرارداد امضا شده و قرار بود هرچه سریع‌تر مراحل بهره‌برداری انجام شود.

وی با اشاره به اینکه بخش خصوصی معین اقتصادی این بناست، ادامه داد: با شهرداری رفسنجان به مرحله عقد قرارداد رسیدیم و در مراحلی، تفاهم نامه امضا شد تا هر چه سریع‌تر این خانه به مرحله بهره برداری برسد.

فعالی تاکید کرد: باید سریع‌تر از این ظرفیت ملی استفاده کرد و باید سریع‌تر با وجود سرمایه گذاران و معین اقتصادی خانه حاج آقا علی را به چرخه تولید برسانیم. متأسفانه اختلاف سلیقه‌ها باعث شده است که در خانه حاج آقاعلی به عنوان بزرگترین خانه خشتی جهان بسته شود و هر بار گردشگران پشت درهای بسته بمانند. باید سعی کنیم که این بنای تاریخی به چرخه گردشگری بازگردد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان در ادامه در مورد علت این اختلاف سلیقه‌ها اظهار بی اطلاعی کرد و گفت: با اینکه در رسانه‌ها اعلام می‌کنیم که این اثر تاریخی به بهره برداری رسیده است اما درهای این خانه به روی گردشگران بسته است.

فعالی با اشاره به استقرار نمایندگی میراث فرهنگی رفسنجان در محل کاروانسرای شاه عباسی، اظهار کرد: این کاروانسرا با ۴ میلیارد تومان توسط میراث فرهنگی مرمت شده است.

وی گفت: نمایندگی‌های میراث اداره نیستند و باید یکی از اتاق‌های فرمانداری در اختیار نماینده میراث فرهنگی قرار بگیرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان تصریح کرد: بناهای تاریخی در طول زمان به حال خود رها می‌شوند و هیچکس به سراغ آنها نمی‌رود؛ اما به محض اینکه میراث فرهنگی یک بنا تاریخی را مرمت می‌کند، هزار و یک نفر وکیل و وصی پیدا می‌کند.

وی با اشاره به اینکه باید در زمان عقد تفاهم نامه برای بازسازی کارونسرا، مساله استفاده از آن به اندازه هزینه‌های صرف شده را مدنظر قرار می‌دادیم، گلایه کرد که با توجه به هزینه‌های صرف شده انصاف نبود که مالک (اوقاف)، به ما بگوید که این بنا را تخلیه کنید؛ انتظار داریم مدیریت شهرستان در این شرایط برای ساختمان میراث فرهنگی رفسنجان چاره اندیشی کند.