۴۰ پروژه عمرانی همزمان با دهه فجر در شهرستان جاسک افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رادمهر صبح یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، ضمن تبریک فرا رسیدن ایام الله دهه مبارک فجر، اظهار کرد: همزمان با دهه فجر ۴۰ پروژه عمرانی با اعتباری بالغ بر ۴۰۰ میلیارد ریال در شهرستان جاسک افتتاح و به بهره‌برداری می رسد، که عمده ترین پروژه ها در حوزه صنعت و معدن، حمل و نقل، توسعه و خدمات شهری، روستایی و عشایری و همچنین در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی، آموزش، انرژی، بهداشت، درمان و سلامت هستند که طبق برنامه زمانبندی اعلام و افتتاح خواهند شد.

رادمهر اضافه کرد: به مناسبت ایام الله دهه فجر، در شهرستان جاسک حدود ۱۰۰ برنامه متعدد فرهنگی، اجتماعی، ورزشی هست، که ان شاءالله در این ۱۰ روز به نمایش گذاشته خواهند شد.

رادمهر خاطرنشان کرد: عمده ترین برنامه های ما زنگ انقلاب در سراسر مدارس شهرستان، نمایشگاه کتاب با نام فجر، تکریم خانواده معظم شهدا، عطر افشانی گلزار شهدا و تجدید میثاق با آرمان های شهدای والا مقام نمایشگاه های تخصصی و کارآفرینی، رونق و تولید، همایش برگزاری گام دوم انقلاب، همایش دستاوردهای انقلاب، تکریم از مادران شهداء، جشن انقلاب، مسابقات ورزشی در رده های مختلف نونهالان، نوجوانان، بزرگسالان را در سطح شهرستان جاسک داریم.

رادمهر با اشاره به دستاوردهای عظیم انقلاب اسلامی در دولت تدبیر و امید، بر بیان این دستاوردها توسط رسانه ها، مبلغین و روحانیون تأکید کرد و گفت: کشورهای غربی از توسعه و معرفی دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران وحشت دارند لذا همه باید بیش از پیش به شناساندن و معرفی دستاوردهای ارزشمند انقلاب همت خود را مصروف داریم.

رادمهر به پوشش گسترده خبری دستاوردهای انقلاب اسلامی در دهه فجر توسط رسانه ها تاکید کرد، و افزود: فضا سازی و آدین بندی های شهر و محلات، ادارات و اصناف باید همانند نیمه شعبان باشد و باتوجه به مصادف بودن با میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و بنیان گذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) بایستی پرنگ تر از سالهای قبل باشد.

وی در ادامه، خواستار کیفیت بخشی به برنامه ها و بازنگری در نحوه فضاسازی شهری و روستایی بیش از سال های گذشته توسط مسئولین، شهرداری ها و دهیاری ها و همه آحاد مردم و پوشش وسیع خبری توسط رسانه ها و اصحاب قلم شد.

فرماندار جاسک دهه فجر را فرصتی برای یادآوری روزهای خاطره انگیز پیروزی انقلاب اسلامی دانست و با اظهار بر اینکه ایام الله دهه فجر ریشه قرآنی دارد، گرامیداشت دهه فجر را وظیفه شرعی دانست.

وی اضافه کرد: این برنامه ها در راستای گام دوم انقلاب با هدف حفظ آرمان ها و ارزش های انقلاب اسلامی و معرفی دستاوردهای آن و شناساندن آن به جوانان و نسل های آینده به خوبی در زمان خود برگزار خواهند شد.

رادمهر بیان کرد: انقلاب ما در واقع یکی از مهمترین رویدادهای قرن بود که می توان گفت معجزه قرن است که همان انفجار نوری است که حضرت امام راحل رضوان الله تعالی فرمودند که با همراهی و همدلی و همبستگی آحاد مردم، مذاهب و اقشار مختلف جامعه و تمامی مردم به پیروزی رسید، این انقلاب برای ما استقلال و آزادی را به ارمغان آورد.

فرماندار جاسک در ادامه افزود: این انقلاب توانست حکومت ۲۵۰۰ ساله ستم شاهی را به زباله دان تاریخ بفرستد، این انقلاب برای ما استقلال را به ارمغان آورد و دستاوردهای بسیاری در تمامی عرصه ها داشت که مهمترین دستاورد آن مردم در سرنوشت خود و تعیین سرنوشت خود بصورت مستقیم تاثیرگذار هستند، دموکراسی که مهمترین آن است تعیین سرنوشت مردم بدست خود مردم از بارزترین دستاوردهای این انقلاب است.

وی اضافه کرد: در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی. علمی، پزشکی و در تمامی زمینه ها این انقلاب دستاوردهای بسیار بزرگی داشته و دارد و بحمدالله ما در حال حاضر جزء کشورهای برتر جهان در سطح علمی هستیم همچنین در حوزه های نظامی این انقلاب دستاوردهای بسیار مهمی را داشته و دارد.

نماینده عالی دولت در جاسک در ادامه تصریح کرد: ما امروز جزء ابرقدرت های دنیا در حوزه نظامی هستیم، الحمدالله به عظمت انقلاب و برکت خون شهداء، رهنمودهای مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای (مدظلعه العالی) و همچنین مجاهدت های شهید بزرگ اسلام سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی در جبهه مقاومت این انقلاب توانست به دنیا صادر شود.

وی افزود: این برکت انقلاب و برکت خون شهداء بود که موج بیداری اسلامی امروز در دنیا به صدا درآمده است که سایر کشورها از این انقلاب اسلامی و شهداء الگو گرفتند و این کشورها با تاسی از انقلاب اسلامی مدعی هستند که می توانند پرچم کشورشان را از زیر ظلم و ستم بیرون بیاورند و به اهتراز درآورند.