به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدای استرالیا، مؤسسه دموکراسی و حقوق بشر خلیج فارس طوماری را منتشر کرده و خواستار توقف فروش تسلیحات استرالیا به عربستان و امارات شد. تهیه این طومار موجب شده تا احتمال اتخاذ این تصمیم از سوی دولت مرکزی کانبرا افزایش بیابد.

این مؤسسه به دلیل هدف قرار دادن غیرنظامیان و جنایات جنگی نظامیان عربستان و امارات در یمن خواستار توقف فروش سلاح توسط استرالیا به آنها شده است.

در یک هفته اخیر آمریکا و ایتالیا صادرات سلاح به عربستان و امارات را متوقف کرده‌اند.

در متن این طومار آمده است که ائتلاف عربی به سرکردگی عربستان و امارات، غیرنظامیان و مناطق مسکونی و همچنین تأسیسات حیاتی یمن را هدف حملات خود قرار می‌دهد و این حملات منجر به شهادت و مجروح شدن ده‌ها هزار غیرنظامی، زن و کودک شده است.

این مؤسسه در ادامه تأکید کرد: محاصره تمامی بنادر یمن منجر به بدترین فاجعه انسانی در جهان شده است و ۸۰ درصد جمعیت این کشور اکنون نیازمند کمک‌های بشردوستانه هستند.

در ادامه این طومار آمده است: مؤسسه دموکراسی و حقوق بشر خلیج فارس بخشی از ائتلاف استرالیا برای کنترل تسلیحات است که از سال ۲۰۱۹ خواستار توقف فروش سلاح به عربستان و امارات شده و اکنون به دلیل جنایت این دو کشور در یمن از دولت استرالیا می‌خواهد که خواسته‌های زیر را عملی کند:

۱- توقف فروش تسلیحات استرالیا به عربستان و امارات

۲- فشار بر عربستان و امارات برای لغو محاصره تمامی بنادر یمن

۳- تشویق هم‌پیمانان برای تسریع در روند بازسازی یمن

۴- ارسال فوری کمک‌های بشردوستانه برای ملت یمن