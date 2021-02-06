مهلت ثبت نام در کنکور ۱۴۰۰ تا ۲۰ بهمن تمدید شد

فاطمه زرین آمیزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کنکور سراسری هر ساله به منظور پذیرش دانشجو از طریق آزمون در دورههای روزانه، نوبت دوم (شبانه)، نیمه حضوری، مجازی، پردیس خودگردان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، دانشگاه پیام نور و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی برگزار میشود.
وی افزود: به منظور ارائه تسهیلات به داوطلبانی که تاکنون نسبت به ثبت نام در آزمون سراسری ۱۴۰۰ اقدام نکردهاند، این مهلت تا دوشنبه ۲۰ بهمن ماه تمدید شد. همچنین داوطلبانی که تاکنون ثبت نام کردهاند نیز میتوانند در این مدت نسبت به ویرایش فرم ثبت نام خود اقدام کنند.
سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور افزود: به منظور پیش بینیهای لازم برای رعایت دستورالعملهای بهداشتی و کاهش هر گونه مخاطرات برای متقاضیان آزمون، زمان برگزاری آزمون سراسری به چهار روز افزایش یافت و آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ در روزهای چهارشنبه ۹ تیر، پنجشنبه ۱۰ تیر، جمعه ۱۱ تیر و شنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۰ برگزار میشود.
وی یادآور شد: ثبت نام کنکور سراسری به صورت اینترنتی و از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org انجام میگیرد و تاکنون بیش از ۸۹۰ هزار نفر در چند گروه ثبت نام کردهاند.
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