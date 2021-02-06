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۱۸ بهمن ۱۳۹۹، ۱۰:۴۵

برگزاری آزمون در تیرماه ۱۴۰۰؛

مهلت ثبت نام در کنکور ۱۴۰۰ تا ۲۰ بهمن تمدید شد

مهلت ثبت نام در کنکور ۱۴۰۰ تا ۲۰ بهمن تمدید شد

سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور از تمدید مهلت ثبت نام در کنکور سراسری سال ۱۴۰۰ تا ۲۰ بهمن خبر داد.

فاطمه زرین آمیزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کنکور سراسری هر ساله به منظور پذیرش دانشجو از طریق آزمون در دوره‌های روزانه، نوبت دوم (شبانه‌)، نیمه حضوری، مجازی، پردیس خودگردان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی‌، دانشگاه پیام نور و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می‌شود.

وی افزود: به منظور ارائه تسهیلات به داوطلبانی که تاکنون نسبت به ثبت نام در آزمون سراسری ۱۴۰۰ اقدام نکرده‌اند، این مهلت تا دوشنبه ۲۰ بهمن ماه تمدید شد. همچنین داوطلبانی که تاکنون ثبت نام کرده‌اند نیز می‌توانند در این مدت نسبت به ویرایش فرم ثبت نام خود اقدام کنند.

سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور افزود: به منظور پیش بینی‌های لازم برای رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و کاهش هر گونه مخاطرات برای متقاضیان آزمون، زمان برگزاری آزمون سراسری به چهار روز افزایش یافت و آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ در روزهای چهارشنبه ۹ تیر، پنجشنبه ۱۰ تیر، جمعه ۱۱ تیر و شنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۰ برگزار می‌شود.

وی یادآور شد: ثبت نام کنکور سراسری به صورت اینترنتی و از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org انجام می‌گیرد و تاکنون بیش از ۸۹۰ هزار نفر در چند گروه ثبت نام کرده‌اند.

کد مطلب 5140032

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    نظرات

    • IR ۱۳:۰۳ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
      2 0
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      خوب
    • محمدنوروزی US ۱۳:۴۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
      2 0
      پاسخ
      سلام ..من فارغ التحصیل شهریور۹۹هستم نظام قدیم وهنوز کد سوابق تحصیلی پیش دانشگاهیم رو سایت نرفته و نمیتونم کنکور ثبت نام کنم کسی هم جوابگو نیست واقعا نگرانم🙏
      • IR ۱۳:۱۴ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۹
        0 0
        سلام برید اموزش و پرورش شهرتون کد رو بگیرید
    • rezaalizadeh IR ۱۴:۴۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۹
      0 0
      پاسخ
      بسیارعالی سپاس اززحمات شما.
    • نوید IR ۲۲:۵۱ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۹
      0 0
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      سلام سایت سنجش از مرحله3 به بعد برای من میگه خطا با دستگاه دیگه هم امتحان کردم الان چیکار کنم
    • احمدرضا حیدری فیروزجایی IR ۲۱:۳۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      0 0
      پاسخ
      سلام رشته من نقشه کشی معماری بود.موقع ثبت نام کنکوررفتم توسایت برای ثبت نام رشته نقشه کشی معماری نبود چون روز آخر ثبت نام بود من مجبور شدم در رشته نقشه برداری بدون کنکور ثبت نام کنم.در دانشگاه آموزشکده فنی وحرفه ای پسران بابل روزانه قبول شدم اما دانشگاه قبول نمی کند.

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