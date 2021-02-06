خائنان به منابع مالی کشور باید مجازات شوند

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری صبح امروز در آئین افتتاحیه فاز دوم بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان اسلام آبادغرب با اشاره به وضعیت شیوع کرونا و ساخت واکسن آن توسط شرکت‌های معتبر خارجی اظهار کرد: هزینه هر دُز واکسن خارجی کرونا بعضاً بسیار بالا بوده ولی با این وجود منابع خرید آن توسط بانک مرکزی تأمین شده است، لذا گران بودن واکسن خارجی کرونا تأخیر و تأثیری بر خرید آن توسط دولت جمهوری اسلامی ایران ندارد.

وی با بیان اینکه تأخیر مقطعی ورود واکسن خارجی کرونا به داخل کشور به دلیل تحریم‌های آمریکا و عدم امکان انتقال پول به حساب شرکت‌های سازنده بوده است، افزود: با پیدا شدن راه‌های دیگر انتقال وجه نقد از ایران، خریداری واکسن انجام شده و در آینده محموله‌های جدیدی وارد کشور می‌شود، بنابراین با وجود فشارهای اقتصادی موجود هیچ مشکلی برای تهیه واکسن وجود ندارد.

معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به ساخت و توزیع واکسن کرونا در جهان خاطرنشان کرد: کشورهای صاحب قدرت تولید واکسن کرونا تنها قادر به توزیع این واکسن برای حدود یک درصد جمعیت کشور خود هستند، لذا در زمان توزیع واکسن کرونا در ایران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید دستورالعمل شفافی در زمینه توزیع واکسن ارائه دهد.

تمامی تجهیزات بیمارستانی کرونا تأمین شده است

جهانگیری با اشاره به عدم وجود ماسک و سایر تجهیزات موردنیاز برای مصونیت نسبی در برابر ویروس کرونا حتی برای کادر درمان، افزود: در ابتدای شیوع ویروس کرونا در ایران در اواخر زمستان ۹۸ تجهیزات بهداشتی و درمانی زیادی در دسترس نبود اما اکنون به همت و ایستادگی مجموعه بهداشت و درمان تجهیزات مورد نیاز به طور کامل تأمین بوده و مشکلی از این بابت برای کشور وجود ندارد.

وی ادامه داد: کادر بهداشت و درمان با حضور به موقع خود در بیمارستان‌ها و جبهه‌های سلامت در برابر مشکلات ایستادگی کرده و از جان مردم حفاظت کردند.

سلامت مردم در نظام جمهوری اسلامی از هر چیزی مهم‌تر است

معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به اهمیت بالای مراسمات و اماکن مذهبی در کشور بیان کرد: پس از به خطر افتادن سلامت مردم جمهوری اسلامی ایران خواستار بسته شدن تمامی اماکن مذهبی حتی حرم مطهر امام رضا (ع) شد، نظام با این اقدام خود به تمام دنیا نشان داد که سلامت مردم از هر چیزی مهم‌تر است.

جهانگیری تصریح کرد: برگزاری مراسم تک نفره عزای حسینی توسط مقام معظم رهبری گواهی بر این ادعا است، در این راستا مراجع و صاحب نظران مذهبی در امر به رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی نشان دادند که سلامت در اسلام بسیار حائز اهمیت بوده و بر تمامی موضوعات اولویت دارد.

اقدامات جمهوری اسلامی ایران در زلزله نشان دهنده کارآمدی آن است

وی با اشاره به اقدامات نظام جمهوری اسلامی ایران در بازسازی و نوسازی واحدهای آسیب دیده از زلزله به ویژه در استان کرمانشاه تصریح کرد: زلزله آبان ماه ۹۶ با حجم و گستره بالایی موجب خسارت و آسیب دیدن تعداد قابل توجهی از واحدهای مسکونی و حتی اداری شد که در حال حاضر تقریباً تمامی واحدهای مذکور بازسازی شدند، لذا سخنان کج فکران مبنی بر ناکارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران رد خواهد شد.

معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه حجم بالایی از خسارت‌ها به واحدهای مسکونی، کشاورزی، صنعتی و اداری در زلزله آبان ۹۶ استان کرمانشاه وارد شد، افزود: همانطور که عید نوروز ۹۸ پنج استان کشور درگیر سیل و متحمل خسارت‌های فراوانی شدند واحدهای آسیب دیده از زلزله نیز به سرعت بازسازی و نوسازی شد.

خائنان به منابع مالی کشور باید مجازات شوند

جهانگیری با اشاره به تخریب فاز دوم بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان اسلام آبادغرب در زلزله آبان ۹۶ پس از چند ماه از بهره برداری آن، گفت: کسانی که منابع مالی کشور را دریافت کرده و ساختمان و بناهای غیر مقاوم در برابر زلزله می‌سازند باید پاسخگو بوده و مجازات شوند.

وی با اشاره به لزوم نظارت‌های بیشتر بر احداث ساختمان‌های دولتی از جمله فاز دوم بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان اسلام آبادغرب تصریح کرد: عمق فاجعه زلزله آبان ماه ۹۶ تخریب ساختمان‌های دولتی و در نتیجه کاهش امدادرسانی به مردم بود.