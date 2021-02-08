راهپیمایی خودرویی یوم الله ۲۲ بهمن در شیراز اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد رضایی ظهر دوشنبه در نشست خبری به مناسبت اعلام برنامههای ۲۲ بهمن، گفت: برنامهها بر اساس استفاده از فضای مجازی و پاسخگویی به شبهات بود که تاکنون به نحوه خوبی شکل گرفته است.
وی تاکید کرد: برنامه بزرگداشت ۲۲ بهمن امسال رأس ساعت ۱۰ صبح متفاوت تز از سالهای گذشته برگزار میشود.
او با اشاره به اینکه راهپیمایی مردمی نخواهیم داشت ادامه داد: اما بر اساس درخواست مردم مبنی بر تجدید عهد و میثاق با انقلاب، برنامه جایگزین راهپیمایی را خواهیم داشت.
حجت الاسلام رضایی با اشاره به اینکه برنامه خودرویی و موتوری در فارس، جایگزین راهپیمایی شده است، اظهار کرد: آنچه که مهم است مردم با خانواده در این مراسم شرکت کنند و در خودرو شخصی در مسیر راهپیمایی حضور یابند.
حجت الاسلام رضایی با اشاره به اینکه ۲ مسیر خودرویی و موتوری از هم جدا شده است، اضافه کرد: مسیر خودرویی از میدان «الله» (گلسرخ) آغاز میشود و پس از طی مسیر بلوار «مدرس» تا میدان «ولیعصر (عج)» ادامه و پایان مییابد.
رئیس ستاد دهه فجر فارس با اشاره به اینکه مسیر موتوری از میدان «نمازی» آغاز میشود، پس از طی مسیر بلوار «کریمخان زند» - میدان «امام حسین (ع)» (ستاد) خیابان «توحید»، چهارراه «مشیر»، چهارراه «پیروزی» (سه راه نمازی) ادامه مییابد و در خیابان «پیروزی» به پایان میرسد.
وی با اشاره به اینکه به یاد حرکت عظیم مردم در ۲۲ بهمن ۵۷، حرکت نمادین در میدان شهدا خواهیم داشت که با رعایت پروتکلهای بهداشتی و با تعداد کم در فضای باز شکل میگیرد، افزود: برنامهها به شکلی اجرا میشود که اقتدار و صلابت نظام اسلامی و وفاداری مردم بعد از ۴۲ سال به نمایش گذاشته میشود.
به گفته حجت الاسلام رضایی، خنثی کردن توطئههای دشمنان از دیگر اهداف این برنامه هاست و مردم نشان خواهند داد که این انقلاب همچنان مورد علاقه مردم است.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس با یادآوری این مطلب که برای اینکه برخی از مردم در راهپیمایی خودرویی و یا موتوری نمیتوانند حضور یابند که در با ایجاد پایگاه راهپیمایی مجازی به آدرس Fajr.ccoip.ir این موضوع مد نظر قرار گرفته است، افزود: مردم عزیز میتوانند در این پایگاه ثبت نام کنند و حضور خود را به ثبت برسانند.
وی با اشاره به اینکه شب ۲۲ بهمن نورافشانی را در ۱۲ نقطه شیراز خواهیم داشت در تمام شهرستانها این کار شکل میگیرد، اضافه کرد: رأس ساعت ۲۱ شب ۲۲ بهمن، مثل سالهای گذشته ندای «الله اکبر» از ماذنههای مساجد و پشت بامها خواهیم داشت.
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