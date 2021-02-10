تولید پهپاد موشکی با قابلیت پرتاب از ارتفاع بالا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، پهپادهای مذکور که لانگ شات نام خواهند داشت، از طریق هواپیماها یا دیگر وسایل حمل و نقل هوایی پرتاب میشوند و دارپا برای تکمیل تولید این پهپادهای جدید با سه پیمانکار به نامهای لاکهیدمارتین، جنرال اتومیکس و نورتروپ گرومن قرارداد منعقد خواهد کرد.
هدایت این پهپادها از راه دور و از درون هواپیماها ممکن خواهد بود و از این طریق خطری جان اپراتورهای آنها را تهدید نخواهد کرد. هدف از تولید این پهپادها افزایش برد، بیشتر کردن اثربخشی مأموریتها و کاهش خطرات جانی و مالی برای هواپیماهای جنگنده و سرنشینان آنها اعلام شده است.
پهپادهای لانگ شات قادر به حمل موشکهای هوا به هوا بوده و با استفاده از آنها شیوه نبردهای هوایی متحول میشود. زیرا دیگر نیازی به اعزام جنگندههای سرنشین دار به نزدیکی اهداف زمینی یا هوایی نیست. دارپا اعلام نکرده که روند تولید این پهپادها چه زمانی آغاز میشود. دیگر ویژگیهای فنی این پهپادها نیز اعلام نشده است.
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