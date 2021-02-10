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۲۲ بهمن ۱۳۹۹، ۱۵:۱۰

تولید پهپاد موشکی با قابلیت پرتاب از ارتفاع بالا

تولید پهپاد موشکی با قابلیت پرتاب از ارتفاع بالا

آژانس تحقیقاتی دارپای وزارت دفاع آمریکا از برنامه ریزی برای تولید پهپادهایی خبر داده که در ارتفاع بالا به هوا پرتاب شده و مجهز به موشک‌هایی قدرتمند هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، پهپادهای مذکور که لانگ شات نام خواهند داشت، از طریق هواپیماها یا دیگر وسایل حمل و نقل هوایی پرتاب می‌شوند و دارپا برای تکمیل تولید این پهپادهای جدید با سه پیمانکار به نام‌های لاکهیدمارتین، جنرال اتومیکس و نورتروپ گرومن قرارداد منعقد خواهد کرد.

هدایت این پهپادها از راه دور و از درون هواپیماها ممکن خواهد بود و از این طریق خطری جان اپراتورهای آنها را تهدید نخواهد کرد. هدف از تولید این پهپادها افزایش برد، بیشتر کردن اثربخشی مأموریت‌ها و کاهش خطرات جانی و مالی برای هواپیماهای جنگنده و سرنشینان آنها اعلام شده است.

پهپادهای لانگ شات قادر به حمل موشک‌های هوا به هوا بوده و با استفاده از آنها شیوه نبردهای هوایی متحول می‌شود. زیرا دیگر نیازی به اعزام جنگنده‌های سرنشین دار به نزدیکی اهداف زمینی یا هوایی نیست. دارپا اعلام نکرده که روند تولید این پهپادها چه زمانی آغاز می‌شود. دیگر ویژگی‌های فنی این پهپادها نیز اعلام نشده است.

کد مطلب 5143747

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    نظرات

    • رضا IR ۲۲:۰۵ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۲
      25 34
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      امریکاه فقط مثل سگ وق وق میکنه میخواد دنیا رو بترسونه ونمام
    • چی AE ۰۰:۰۶ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۳
      19 10
      پاسخ
      الان ب السعودیه میفروشن .فعلا عکسش بذا تبلیغ فرستادن
    • حصین IR ۰۱:۱۶ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۳
      3 5
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      عجب طرحی باحالی قبل از اینکه ک آمریکا بخاد از این پهپاد رونمایی کنه ایران این طرح رو اجرایی می‌کنه و عملیاتی...عجب طرحی به به بچه های یاعلی ببینم چکار میکنین ها....
    • حسینعلی کرمی IR ۰۴:۳۳ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۳
      2 6
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      آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند . زورگویی به پایان رسیده است امت های دنیا دلار را از دادو ستد کنار بگذارند .به خودی خود نابود میشود .که این کار عملی شدنش نزدیک است
      • علی IR ۰۰:۴۳ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
        0 0
        ‌فقط کافیه چین استارتشو بزنه
    • ایرانی IR ۰۹:۲۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۳
      2 2
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      اونا هر جنگ افزار و بمب و موشکی داشته باشن اما ایران نباید داشته باشه.زهی خیال باطل.دم بر و بچه های نظامی گرم.بسازی هرچه در توان دارید
    • محمد IR ۱۰:۴۷ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۳
      3 5
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      آخ جون! چند وقت دیگه یکی میفرسته تو آسمان ایران و سپاه شکارش میکنه از روی اون تولید انبوه میکنه خخخخ
    • میرزا IR ۱۲:۱۱ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۳
      3 3
      پاسخ
      انشا اله ماهم تا یک سال دیگه بهتر از اون خواهیم ساخت
    • فرشاد IR ۱۲:۵۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۳
      4 4
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      بچه های سپاه تاچندماه دیگه این هم تولید انبوه مکنن. زده باد ایرانی
    • قاسم IR ۱۴:۲۳ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۳
      4 8
      پاسخ
      سلام فقط درود و سلام خدا و خلق خدا بر دانشمندان با غیرت خلاق با ایمان و وطن پرست ایرانی که در هر رشته و ارگانی که هستید امیدوارم که بزودی زود این انقلاب را به رهبری اقا تحویل صاحب اصلی ان به لطف خدا داده شود ان‌شاءالله

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