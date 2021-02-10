راهپیمایی ۲۲ بهمن به صورت خودرویی و موتوری در اهواز برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز چهارشنبه حرکت نمادین رژه موتوری و خودرویی به همراه پرواز پاراگلایدرها در اهواز و شناور شدن قایق‌ها در رودخانه کارون جلوه‌ای بی‌نظیر از اتحاد و همدلی را در جشن پیروزی انقلاب اسلامی به نمایش گذاشت.

مردم خوزستان با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی کرونایی با حضور در مراسم رژه نمادین خودرویی و موتوری، پرچم سه رنگ جمهوری اسلامی ایران و پلاکاردهایی را با مضمون گرامیداشت فجر انقلاب اسلامی حمل کردند.

راهپیمایی موتوری و خودرویی یوم‌الله ۲۲ بهمن در اهواز همراه با سخنرانی سردار محمدرضا نقدی، معاون هماهنگ‌کننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواهد بود.

امسال به دلیل شیوع بیماری کرونا شاهد برگزاری متفاوت مراسم جشن پیروزی انقلاب اسلامی ایران با حرکت نمادین خودرویی و موتوری هستیم.

این مراسم در اهواز ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه صبح امروز (چهارشنبه، ۲۲ بهمن) از جاده ساحلی غربی کیانپارس (جنب کتابخانه مرکزی)، آغاز شد و در ادامه، راهپیمایان مسیر میدان مولوی، پل نادری، خیابان سلمان فارسی و چهار راه آبادان را طی کردند.