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۲۲ بهمن ۱۳۹۹، ۱۱:۴۲

نماینده مردم آذربایجان غربی در مجلس خبرگان رهبری؛

پرچم مقاومت همچنان در منطقه برافراشته خواهند ماند

پرچم مقاومت همچنان در منطقه برافراشته خواهند ماند

ارومیه –یکی از نمایندگان مردم آذربایجان غربی در مجلس خبرگان رهبری گفت: امروز حضور پرشور ملت ایران در راهپیمایی نمادین ۲۲ بهمن ماه نشان داد پرچم مقاومت همچنان در منطقه برافراشته خواهند ماند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عسگر دیرباز صبح چهارشنبه در آئین بزرگداشت یوم الله ۲۲ بهمن ماه در ارومیه با بیان این که محور مقاومت بیش از پیش تقویت شده و راه سردار سلیمانی ادامه دارد، افزود: پرچم مقاومت همچنان در منطقه برافراشته خواهند ماند و این مهم را دشمنان انقلاب نیز می‌دانند چرا که ملت بزرگ ایران و محور مقاومت درس آموز امام و شهدا هستند.

وی با بیان اینکه مردم همیشه درصحنه ایران اسلامی و ملت غیور و انقلابی آذربایجان غربی امروز با حضور باشکوه خود، وفاداری به آرمان‌های امام و انقلاب را نشان دادند، ادامه داد: ملت بزرگ ایران اسلامی با وجود همه تحریم‌های دشمنان انقلاب پشتیبان این نظام الهی هستند و امروز با حضور خود نشان دادند که همیشه وفادار به آرمان‌های امام و انقلاب هستند.

حجت الاسلام دیرباز با اشاره به توطئه دشمنان برای کمرنگ‌تر کردن حضور مردم در انتخابات سال آینده خاطرنشان کرد: به کوری چشم دشمنان ملت بزرگ ایران اسلامی باشکوه‌تر از همه سال‌ها در این انتخابات نیز شرکت خواهند کرد.

وی از جمله توطئه دشمنان را ایجاد تفرقه بین اقوام و ادیان مختلف دانست و گفت: وحدت موجود در آذربایجان‌غربی الگویی برای تمام‌جوامع ایران اسلامی است و این ملت بزرگ نشان دادند که همواره متحد و یکپارچه این راه را ادامه خواهند داد.

یکی از نمایندگان مردم استان در مجلس خبرگان رهبری تولید واکسن ایرانی کرونا را یکی از افتخارات جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت: ایران اسلامی نه تنها در حوزه علم و فن آوری بلکه در تمام حوزه‌ها پیشرفتی چشمگیر دارد و به عنوان الگویی بی بدیل در منطقه و جهان تبدیل شده است.

نماینده مردم آذربایجان غربی در مجلس خبرگان رهبری اضافه کرد: دشمنان خیال نکنند که با شهادت حاج قاسم سلیمانی، این مقاومت از بین خواهد رفت بلکه با احساس وظیفه سلیمانی‌ها، این محور قدرتی بیشتر خواهد یافت. 

کد مطلب 5143884

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