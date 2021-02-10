به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عسگر دیرباز صبح چهارشنبه در آئین بزرگداشت یوم الله ۲۲ بهمن ماه در ارومیه با بیان این که محور مقاومت بیش از پیش تقویت شده و راه سردار سلیمانی ادامه دارد، افزود: پرچم مقاومت همچنان در منطقه برافراشته خواهند ماند و این مهم را دشمنان انقلاب نیز می‌دانند چرا که ملت بزرگ ایران و محور مقاومت درس آموز امام و شهدا هستند.

وی با بیان اینکه مردم همیشه درصحنه ایران اسلامی و ملت غیور و انقلابی آذربایجان غربی امروز با حضور باشکوه خود، وفاداری به آرمان‌های امام و انقلاب را نشان دادند، ادامه داد: ملت بزرگ ایران اسلامی با وجود همه تحریم‌های دشمنان انقلاب پشتیبان این نظام الهی هستند و امروز با حضور خود نشان دادند که همیشه وفادار به آرمان‌های امام و انقلاب هستند.

حجت الاسلام دیرباز با اشاره به توطئه دشمنان برای کمرنگ‌تر کردن حضور مردم در انتخابات سال آینده خاطرنشان کرد: به کوری چشم دشمنان ملت بزرگ ایران اسلامی باشکوه‌تر از همه سال‌ها در این انتخابات نیز شرکت خواهند کرد.

وی از جمله توطئه دشمنان را ایجاد تفرقه بین اقوام و ادیان مختلف دانست و گفت: وحدت موجود در آذربایجان‌غربی الگویی برای تمام‌جوامع ایران اسلامی است و این ملت بزرگ نشان دادند که همواره متحد و یکپارچه این راه را ادامه خواهند داد.

یکی از نمایندگان مردم استان در مجلس خبرگان رهبری تولید واکسن ایرانی کرونا را یکی از افتخارات جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت: ایران اسلامی نه تنها در حوزه علم و فن آوری بلکه در تمام حوزه‌ها پیشرفتی چشمگیر دارد و به عنوان الگویی بی بدیل در منطقه و جهان تبدیل شده است.

نماینده مردم آذربایجان غربی در مجلس خبرگان رهبری اضافه کرد: دشمنان خیال نکنند که با شهادت حاج قاسم سلیمانی، این مقاومت از بین خواهد رفت بلکه با احساس وظیفه سلیمانی‌ها، این محور قدرتی بیشتر خواهد یافت.