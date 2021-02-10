پیام آیت الله محمودی گلپایگانی به مناسبت یوم الله ۲۲ بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام آیت الله سید مرتضی محمودی گلپایگانی که به مناسبت یوم الله ۲۲ بهمن منتشر شد آمده است؛

۲۲ بهمن سالروز پیروزی انقلاب اسلامی را به ملت بزرگ ایران خاصه مردم شهیدپرور ورامین تبریک عرض می‌کنم، ۴۲ سال از آن روز تاریخی می‌گذرد در حالی که این انقلاب با شکوه و اقتدار به راه خود ادامه می‌دهد، اگرچه وجود برخی مشکلات به ویژه مشکلات اقتصادی مردم را رنج می‌دهد ولی دستاوردهای انقلاب آنقدر با عظمت است که باید در پیشگاه الهی شاکر بود و ادامه دهنده راه امام و شهدا باشیم.

کسانی که دوران رژیم طاغوت را درک کرده اند به خوبی می‌دانند که خداوند چه نعمت‌هایی به این ملت عنایت فرموده است و البته باید مسئولان بیشتر قدردان این نعمت‌ها بوده و با خدمت بهتر خادم مردم باشند، خدا را شاکر هستیم که مردم عزیز ما با رهبری مقام معظم رهبری، راه انقلاب را ادامه داده و تمام توطئه‌های دشمن را خنثی کرده و می‌کنند.