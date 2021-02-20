به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ الکساندر چیریچ سرمربی تیم ملی واترپلو ایران فردا (یکشنبه) وارد تهران می‌شود. چیریچ با شروع همه گیری ویروس کرونا بصورت آنلاین تمرینات ملی‌پوشان ایران را از صربستان مدیریت می‌کرد و پس از صدور مجوز بازگشایی استخرها او از فردا با حضور در تهران برنامه آماده سازی ملی‌پوشان را با هدف موفقیت در بازی‌های آسیایی هانگژو چین دنبال می‌کند.

الکساندر چیریچ سرمربی صربستانی تیم ملی واترپلو ایران پیش از این و پس از ۴۴ سال مدال برنز بازی‌های آسیایی جاکارتا را کسب کرده بود.