هند خواستار افزایش تولید اوپک پلاس شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز از دهلی نو، دارمندرا پرادهان، وزیر نفت هند در مراسمی که از سوی مجمع بین‌المللی انرژی برگزار شد از تولیدکنندگان عمده نفت جهان حاضر در توافق کاهش عرضه سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش (ائتلاف اوپک پلاس) خواست تا کاهش تولید خود را تسهیل کنند، زیرا افزایش قیمت نفت به بهبود شرایط اقتصادی و تقاضا در کشورهای در حال توسعه آسیب می‌رساند.

وی تصریح کرد: بهبود تقاضا - دست کم در چند ماه آینده - باید بیش از قیمت نفت بهبود یابد.

وزیر نفت هند پیش از این و در روز پنجشنبه (۱۶ بهمن‌ماه) نیز هشدار داده بود که افزایش قیمت نفت می‌تواند به بهبود اقتصاد جهانی پس از همه‌گیری ویروس کرونا آسیب بزند و این ویروس سبب کوچک شدن اکثر اقتصادها در سال گذشته میلادی شده است.

پرادهان ماه گذشته هم اوپک پلاس را مسبب گرانی قیمت نفت نامیده بود.

وی گفته بود: در حالی که ما طرفدار قیمت‌های بسیار پایین نیستیم، از قیمت‌های بالا نیز پشتیبانی نمی‌کنیم.