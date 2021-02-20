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۲ اسفند ۱۳۹۹، ۱۶:۴۰

طبق جدیدترین آمارها؛

شمار کرونایی‌ها در قاره آفریقا به ۳ میلیون و ۸۱۸ هزار نفر رسید

شمار کرونایی‌ها در قاره آفریقا به ۳ میلیون و ۸۱۸ هزار نفر رسید

شمار مبتلایان به کرونا در قاره آفریقا با شناسایی موارد جدید در ۲۴ ساعت گذشته، به ۳ میلیون و ۸۱۸ هزار و ۶۰۸ نفر رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس جدیدترین آمار پایگاه اطلاعاتی ارزیابی‌های جهانی «ورلدومتر»، شمار مبتلایان به کرونا در قاره آفریقا با شناسایی موارد جدید در ۲۴ ساعت گذشته، به سه میلیون و ۸۱۸ هزار و۶۰۸ نفر رسید.

همچنین با فوت شماری دیگر در ساعات گذشته بر اثر کرونا، شمار فوتی‌های ناشی از این ویروس قاتل در قاره سیاه به بیش از ۱۰۰ هزار نفر افزایش پیدا کرده است.

آفریقای جنوبی با بیش از ۴۸ هزار مورد فوتی بیشترین تعداد فوتی‌های ناشی از کرونا را در میان کشورهای آفریقایی دارد و مصر با ۱۰ هزار و ۲۵۰ و مراکش با ۸ هزار و ۵۴۰فوتی، پس از آن قرار دارند.

کشور آفریقای جنوبی از لحاظ بیشترین تعداد بیماران کرونایی در جایگاه اول قاره آفریقا قرار دارد. تاکنون در این کشور بیش از یک میلیون مورد ابتلاء به کرونا ثبت شده است.

همچنین مراکش با بیش از ۴۸۱ هزار و مصر نیز با بیش از ۱۷۷ هزار بیمار کرونایی در رده‌های بعدی قرار دارند.

تاکنون بیش از ۳ میلیون  نفر از مبتلایان به کرونا در قاره سیاه، بهبود یافته‌اند.

کد مطلب 5151885

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