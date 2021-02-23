شهامت هدایت در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با پیگیری اداره منابع طبیعی شهرستان مشگین شهر و حمایت و صدور رأی قاطع دستگاه قضائی استان اردبیل، ۳۸ هکتار از اراضی ملی شهرستان مشگین شهر که با سندسازی به تصرف افراد فرصت طلب در آمده بود، از دست سودجویان خارج و به بیت المال باز گردانده شد.

وی از پیگیری‌های مستمر حقوقی و ارائه مستندات و اسناد متقن برای ابطال این سند خبر داد و گفت: اراضی واقع در بخش لاهرود شهرستان مشگین شهر که از سوی سوداگران طبیعت و متجاوزین به انفال مورد تعدی و تصرف قرار گرفته بود از سوی شعبه یکم تجدید نظر دادگستری استان حکم ابطال سند مالکیت به نام فرد خاطی (الف / الف) صادر و اراضی به دامن بیت المال باز گردانده شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل افزود: برخورد بدون اغماض با سوداگران طبیعت و متجاوزین به انفال در دستور کار حافظان منابع طبیعی استان قرار دارد و با افراد فرصت طلب و کسانی که به اراضی ملی دست درازی می‌کنند قاطعانه برخورد خواهد شد.

وی از دوستداران طبیعت خواست در صورت مشاهده هر گونه تخریب و تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی و قاچاق فرآورده‌های جنگلی مراتب را به شماره تلفن رایگان ۱۵۰۴ مرکز فرماندهی یگان حفاظت منابع طبیعی استان به صورت ۲۴ ساعته اطلاع دهند.