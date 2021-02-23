بروز تنش جدید میان چین و کانادا بر سر اویغورها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، وزارت خارجه چین در بیانیه‌ای طرح ضد چینی پارلمان کانادا درباره اویغورها را محکوم کرد.

نمایندگان پارلمان کانادا دیروز دوشنبه طرحی را تصویب کردند که در آن ادعا شده رفتار چین با اقلیت اویغور ایالت «سین‌کیانگ»، «نسل کشی» است.

این طرح غیر الزام‌آور با ۲۶۶ رأی موافق در پارلمان کانادا در مقابل صفر رأی منفی تصویب شد.

وزارت خارجه چین در بیانیه‌ای اعلام کرد: پکن این طرح را محکوم و رد می‌کند.

در بیانیه وزارت خارجه چین آمده است که پکن مراتب اعتراض شدید خود را به طرف کانادایی اعلام کرده است.

بر اساس این گزارش، نمایندگان کانادایی همچنین متممی را تصویب کردند که در آن از دولت خواستند از کمیته بین‌المللی المپیک بخواهد میزبانی المپیک زمستانی ۲۰۲۲ را در صورت ادامه «نسل‌کشی» از چین بگیرد.

چند روز قبل نیز انگلیس با هدف فشار بر چین، موضوع سین کیانگ را در شورای امنیت سازمان ملل طرح کرده بود.