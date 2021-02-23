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۵ اسفند ۱۳۹۹، ۱۴:۳۲

بروز تنش جدید میان چین و کانادا بر سر اویغورها

بروز تنش جدید میان چین و کانادا بر سر اویغورها

اقدام مجلس کانادا در تصویب طرحی درباره رفتار چین با اقلیت اویغور، موجب واکنش پکن شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، وزارت خارجه چین در بیانیه‌ای طرح ضد چینی پارلمان کانادا درباره اویغورها را محکوم کرد.

نمایندگان پارلمان کانادا دیروز دوشنبه طرحی را تصویب کردند که در آن ادعا شده رفتار چین با اقلیت اویغور ایالت «سین‌کیانگ»، «نسل کشی» است.

این طرح غیر الزام‌آور با ۲۶۶ رأی موافق در پارلمان کانادا در مقابل صفر رأی منفی تصویب شد.

وزارت خارجه چین در بیانیه‌ای اعلام کرد: پکن این طرح را محکوم و رد می‌کند.

در بیانیه وزارت خارجه چین آمده است که پکن مراتب اعتراض شدید خود را به طرف کانادایی اعلام کرده است.

بر اساس این گزارش، نمایندگان کانادایی همچنین متممی را تصویب کردند که در آن از دولت خواستند از کمیته بین‌المللی المپیک بخواهد میزبانی المپیک زمستانی ۲۰۲۲ را در صورت ادامه «نسل‌کشی» از چین بگیرد.

چند روز قبل نیز انگلیس با هدف فشار بر چین، موضوع سین کیانگ را در شورای امنیت سازمان ملل طرح کرده بود.

کد مطلب 5154515
عبدالحمید بیاتی

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    نظرات

    • حمیدرضا IR ۱۵:۲۶ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۵
      2 2
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      ایران هم باید به عنوان یک کشور مسلمان چین رو محکوم کنه چون اویغورها مسلمانند و چین داره به خاطر اینکه اویغورها دست بکشند از اسلام بهشون ظلم می کنه
    • علی IR ۱۶:۵۷ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۵
      1 4
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      پشت پرده این اقدام انگلستان است تا از این طریق در همراهی با آمریکا فشارها را بر چین در جهت امتیازگیری اقتصادی و سیاسی افزایش دهند، استفاده ابزاری از حقوق بشر از سوی غرب سابقه ای طولانی دارد و اینگونه بحث ها تنها در راستای تامین منافع اقتصادی غرب به ضرر کشورهای مستقل شرقی است
    • IR ۲۳:۴۰ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۵
      1 3
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      مجلس کانادا خیلی بیکاره که در امور دیگران دخالت میکند. اینهمه جنایتی که داعش در سراسر جهان مرتکب شده هیچکس انرا محکوم نکرده!
    • خوب IR ۰۱:۳۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۶
      0 0
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      باید از مظلوم حمایت کرد چه در مقابل چین چ آمریکا این کار چین شدیدا محکوم هست

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