«گاریباشویلی» نخست وزیر جدید گرجستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پست، «سالومه زورابیشویلی» رییس جمهور گرجستان امروز سه شنبه با صدور فرمانی «ایراکلی گاریباشویلی» را به سمت نخست‌وزیری این کشور منصوب کرد.

پارلمان گرجستان روز گذشته به گاریباشویلی رای اعتماد داده بود.

گاریباشویلی پیش از این وزیر دفاع گرجستان بود و این برای دومین است که به سمت نخست وزیر منصوب می شود. وی برای نخستین بار در سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ میلادی این سمت را عهده‌دار شده بود.

دلیل انتخاب وی به این سمت، استعفای «گئورگیا گاخاریا» از این سمت است. گاخاریا هفته گذشته از سمت نخست وزیری گرجستان کناره گیری کرده بود.

دلیل این کناره گیری، مخالفت گاخاریا با بازداشت «نیکا ملیا» رهبر حزب «جنبش اتحاد ملی» بود که از مخالفان دولت فعلی این کشور محسوب می شود.