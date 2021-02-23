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۵ اسفند ۱۳۹۹، ۱۵:۲۶

بازداشت ۱۱ داعشی در مرز عراق با سوریه

بازداشت ۱۱ داعشی در مرز عراق با سوریه

اداره اطلاع رسانی امنیتی عراق از بازداشت ۱۱ داعشی در مرز این کشور با سوریه خبر داد که قصد ورود به اراضی این کشور از سوریه را داشتند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه، اداره اطلاع رسانی امنیتی عراق از بازداشت ۱۱ داعشی در مرز این کشور با سوریه خبر داد.

در بیانیه اداره اطلاع رسانی امنیتی عراق آمده است: نیروهای تکاور پلیس عراق موفق به بازداشت یازده داعشی شدند.

بر اساس این گزارش؛ این تروریستهای داعشی به دنبال رخنه به اراضی عراق از طریق اراضی سوریه بودند.

اداره اطلاع رسانی امنیتی عراق بیان کرد: داعشی ها به دنبال ورود به منطقه ای در استان نینوا در شمال غرب عراق بودند.

در این بیانیه آمده است: عملیات بازداشت این یازده داعشی پس از پیگیری های میدانی و تشدید تلاشها و بر پایه اطلاعات دقیق انجام شد.

اداره اطلاع رسانی امنیتی عراق اعلام کرد: اقدامات قانونی لازم علیه آنها اعمال شده است و بازجویی از آنها ادامه دارد.

کد مطلب 5154658

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