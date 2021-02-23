یک کتابفروشی جدید و خاص در پاریس افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، به تازگی یک کتابفروشی در پاریس صرفاً جهت ارائه کتابهایی با حروف و کاراکتر درشت افتتاح شده است. کتاب چاپی با حروف درشت هنوز در بین عموم مردم به خوبی شناخته شده نیست، اما عمدتاً مورد توجه افراد کم بینا است. با توجه به افزایش تقاضا برای این نوع کتاب، دو انتشارات فرانسوی در این زمینه شروع به همکاری کرده و یک کتابفروشی اختصاصی در پاریس را که فقط به این گونه آثار اختصاص دارد، افتتاح کردهاند. در این کتابفروشی جدید، جایی برای «کتاب های جیبی» وجود ندارد و صرفاً پاسخگوی نیاز افراد خاص است.
اگنس بینزتوک، کتابفروش و ناشر در این خصوص چنین گفت: افرادی هستند که عاشق خواندن هستند ولی از لذت خواندن محروم بوده یا فکر میکنند که از لذت خواندن محروم هستند و از وجود راه حل جدید بی اطلاع هستند. این کتابها فرمت کتابهای معمولی را ندارند، در آنها از کاغذهایی استفاده شده که شفاف و سفید نیستند، چرا که سفیدی کاغذ چشم خوانندگان این کتابها را اذیت میکند. همچنین از حروف و کاراکترهای هوشمندی استفاده شده که تیره هستند. صفحات به نحوی طراحی شده که خیلی پررنگ نباشد چرا که نوشته پررنگ هم باعث اذیت شدن چشم این افراد میشود، همچنین رعایت فاصله بین سطور هم از اهمیت فوق العادهای برخوردار است.
وی افزود: این کتابها به تعداد محدود چاپ میشوند، زیرا همه ناشران آماده انتشار نسخه «با کاراکتر و فونت درشت» نیستند البته هزینه چاپ این کتابهای خاص بیش از یک نسخه معمولی است. البته این موضوع میتواند بسیاری از افراد را تحت تأثیر قرار دهد، به خصوص برای توانبخشی به افرادی که مشکل بینایی دارند.
متیو روندو به عنوان یک ویراستار در خصوص این کتاب فروشی گفت: افرادی که سکته مغزی کردهاند، این نوع کتابها را برای آموزش مجدد خود با سهولت بیشتری استفاده میکنند. به همین دلیل است که این کتابفروشی تاسیس شده است. پیشنهاد میشود افراد مختلف بیایند، متن کتابها را ببینند و متوجه شوند که آیا میتوانند فلان حرف یا کلمه را بخوانند یا خیر؟
برخی از کتابهای موجود در این کتابفروشی، دارای نوعی قلم هوشمند به نام لوسیول نیز هستند که برای کمک به افراد دارای مشکل بینایی طراحی شده است.
این خبر را رایزنی فرهنگی ایران در پاریس ارسال کرده است.
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