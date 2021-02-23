اظهارات تحریک آمیز نتانیاهو درباره ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی با انتشار پیامی در توئیتر مدعی شد: با قرارداد یا بی قرارداد، ما از هیچ عملی برای جلوگیری از دستیابی شما به سلاح هسته ای دریغ نخواهیم کرد.

وی ضمن تکرار ادعاهای بی‌اساس و نخ‌نما شده علیه جمهوری اسلامی ایران، مدعی شد: ما به هیچ توافقی با ایران محدود نمی‌شویم و به آن امیدی نخواهیم داشت.

وی با اشاره به توافقاتی که در زمان دولت ترامپ میان آمریکا و کره شمالی حاصل شده بود، ادعا کرد: ما قراردادهایی نظیر آنچه با کره شمالی انجام شد را دیده ایم. با قرارداد یا بی قرارداد ما از هیچ تلاشی برای جلوگیری از اقدامات ایران فرو گذار نخواهیم بود.

یادآوری می شود که روز گذشته نخست وزیر رژیم صهیونیستی با «بنی گانتز» وزیر جنگ و «گابی اشکنازی» وزیر خارجه این رژیم نشستی را با موضوع ایران و سیاست های آتی کاخ سفید در قبال تهران برگزار کرد.

موضوع اصلی این نشست رویکرد آمریکا در قبال ایران مبنی بر پیگیری دیپلماسی است. این نشست چند روز بعد از گفتگوی تلفنی «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا، با نتانیاهو انجام شده است.

مقامات رژیم صهیونیستی می گویند نتانیاهو که با دولت بایدن در مورد ایران اختلاف دارد، می خواهد جبهه ای متحد با گانتز و اشکنازی در برابر ایران تشکیل بدهد.