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۵ اسفند ۱۳۹۹، ۱۷:۱۸

اظهارات تحریک آمیز نتانیاهو درباره ایران

اظهارات تحریک آمیز نتانیاهو درباره ایران

نخست وزیر رژیم صهیونیستی امروز سه شنبه با انتشار پیامی ویدیویی از مخالفت خود با هر گونه قرارداد احتمالی که میان ایران و طرف های برجام حاصل شود خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی با انتشار پیامی در توئیتر مدعی شد: با قرارداد یا بی قرارداد، ما از هیچ عملی برای جلوگیری از دستیابی شما به سلاح هسته ای دریغ نخواهیم کرد.

وی ضمن تکرار ادعاهای بی‌اساس و نخ‌نما شده علیه جمهوری اسلامی ایران، مدعی شد: ما به هیچ توافقی با ایران محدود نمی‌شویم و به آن امیدی نخواهیم داشت.

وی با اشاره به توافقاتی که در زمان دولت ترامپ میان آمریکا و کره شمالی حاصل شده بود، ادعا کرد: ما قراردادهایی نظیر آنچه با کره شمالی انجام شد را دیده ایم. با قرارداد یا بی قرارداد ما از هیچ تلاشی برای جلوگیری از اقدامات ایران فرو گذار نخواهیم بود.

یادآوری می شود که روز گذشته نخست وزیر رژیم صهیونیستی با «بنی گانتز» وزیر جنگ و «گابی اشکنازی» وزیر خارجه این رژیم نشستی را با موضوع ایران و سیاست های آتی کاخ سفید در قبال تهران برگزار کرد.

موضوع اصلی این نشست رویکرد آمریکا در قبال ایران مبنی بر پیگیری دیپلماسی است. این نشست چند روز بعد از گفتگوی تلفنی «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا، با نتانیاهو انجام شده است.

مقامات رژیم صهیونیستی می گویند نتانیاهو که با دولت بایدن در مورد ایران اختلاف دارد، می خواهد جبهه ای متحد با گانتز و اشکنازی در برابر ایران تشکیل بدهد.

کد مطلب 5154769
عبدالحمید بیاتی

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    نظرات

    • حسن آخوند IR ۱۷:۳۸ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۵
      50 24
      پاسخ
      به استحضار آقای انتریاهو برسانیم که تا حالا هیچ غلطی نتونستی بکنی و دیگه هم نخواهی کرد و انشاالله با فضل و یاری خداوند متعال و سربازان سید و سرورمون سیدعلی،دیگه سالها و ماههای آخر رژیم جعلی تون هست و نابودی شما و همپیمانانان شما چه در آسیا چه در اروپا و آمریکا قطعی هست،این وعده الهی هست
      • علی IR ۰۲:۵۸ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۶
        1 1
        واقعا مرسی. عالی گفتی
    • ذکی DE ۱۹:۳۰ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۵
      40 21
      پاسخ
      نیتانیابو خر کی باشه ،دلقک صهیونیست
    • هاشم IR ۱۹:۴۲ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۵
      32 17
      پاسخ
      کدخدا و اعوان وانصارش ضلیل یک کوتله سیاسی اند و عربده کشی شان برا ما پس در این حالت ما باید به توان دفاعی خود بیافزاییم تا این لاتهای بی سروپا هوس واهی به سرشان نزند
    • gafar taba tabayi 65 IR ۲۱:۰۷ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۵
      48 38
      پاسخ
      همونطوری که آقامون فرمود . شماهای عددی نیستین که بخواین برای ما تعین و تکلیف کنین ، ما اگه بخوام و ضرورت بدونیم تا 60 درصد هم پیش میریم لبیک یا خامنه ای
    • Sohrab RO ۲۳:۲۰ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۵
      40 16
      پاسخ
      مردم ما هم فهمیدند که با قرارداد یا بی قرارداد چاره ای جز قوی شدن در تمام زمینه ها ندارن... پس شما هم زیادی خودت رو خسته نکن. تمام.
    • IR ۲۳:۲۹ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۵
      39 16
      پاسخ
      ناتنیاهو ابله تر از انست بداند که ایران ابرقدرت نظامی جهان است و بدلیل مواضع ضد اسرائیلی بایدن و اتحادیه اروپا ، بهتر است گورخودرا اماده کند. در حماقت این فرد همین بس که نمیتواند قدرت نظامی ایران را درک کند.
    • ناشناس IR ۲۳:۴۹ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۵
      39 19
      پاسخ
      در قدس نماز میخوانیم
    • ایرانی IR ۲۳:۵۶ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۵
      49 21
      پاسخ
      قانون جنگل هم این جور نیست که موش شیر رو تهدید کنه.
    • IR ۲۳:۵۹ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۵
      1 1
      پاسخ
      من میگم به دولت اسرائیل اگر دست کوتاه پا بزار هر علتی محیای بکن اگر مردی از خودت حرکتی بکن تا ببین مردان شجاع لشکر بزرک ایران چگونه قدس را شما پاک مکند وجشن پیروزی رادر قدس میگیرم
    • علی IR ۰۰:۰۳ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۶
      1 1
      پاسخ
      غلط می کنی مردک اشغالگر کو دک کش
    • ناشناس IR ۰۰:۱۱ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۶
      2 1
      پاسخ
      برو دماغو. شهرشلوغ بشه قورباغه هم هفت تیرمیکشه. فکرکنم تنت میخاره بنیامین
    • فرهاد آزاد IR ۰۰:۱۱ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۶
      2 1
      پاسخ
      مگس کی تواند افکند عقاب را
    • محمد IR ۰۰:۳۵ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۶
      1 0
      پاسخ
      برو گمشو مردک کودک کش عوضی
    • عاشق وطنم پاره تنم IR ۰۰:۴۱ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۶
      2 2
      پاسخ
      به این انتریابو هشدارمیدیم زیادروی نکن مردک میدیم دست سپاه گوشتون ازبیخ میبره ها غلط اضافی نکن
    • محمد IR ۰۰:۴۵ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۶
      2 1
      پاسخ
      با قرداد یا بی قرداد خفه شو دلقک
    • IR ۰۱:۰۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۶
      1 1
      پاسخ
      نتانیاهو دیگه چه خریه
    • ارسلان زاده IR ۰۱:۰۶ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۶
      1 1
      پاسخ
      نتان توفقط پارس کن سگ ترسو ازدورپارس مکند
    • محمد بدیعی گرمسار IR ۰۱:۱۷ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۶
      2 1
      پاسخ
      میدونی در مورد کدوم کشور اظهار نظر میکنی ایران پس اندکی فکر کن اگر مغز داری اقتدار ایران تمام شما ترسوها و بزدلها را به لرزه در آورده اگر احتیاج بود در میدان نبرد با از بین بردن اسرائیل خائن به شما میفهمانیم. از یک کشاورز به نتانیاهو
    • IR ۰۱:۳۹ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۶
      1 2
      پاسخ
      شمابایدمخالفت کنی نتان یابو. چون مث سگ میتر سی از ایران و. ایرانی. وخاک برسر ا ون کشور وملت که نظر وخواسته توی احمق رو گوش کنند... نظرت. و واسه خودت نگه دار
    • IR ۰۳:۰۹ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۶
      1 1
      پاسخ
      دلقک بین الملل تا حالا هم هر کاری که زورتون رسیده کردید، خود من با سه تا پسرم حاضرم خط مقدم اولین نفراتی باشیم که با نطفه حرام آمریکا یعنی اسراییل میجنگیم
    • حجت IR ۰۵:۲۹ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۶
      2 0
      پاسخ
      لبیک یا مهدی(عج).
    • ایرانی IR ۰۵:۳۸ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۶
      1 1
      پاسخ
      واقعا کسی به حرفهای ضعیفترین وادمکش ترین رژیم تروریستی اهمیت می‌دهد؟ حقیقتا عجیبه
    • ناصر IR ۰۶:۴۰ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۶
      2 1
      پاسخ
      یکی به اون کودک کش بگه که تو فقط شنا یاد بگیر،خیلی وقته 25سال شروع شده
    • رسا IR ۰۷:۰۰ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۶
      1 1
      پاسخ
      جواب دلقکی مثل تو را رهبر معظم انقلاب دادند پس دیگه خفه شو
    • اباذرعبدالله وند IR ۰۷:۳۰ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۶
      5 1
      پاسخ
      نتانیاهو کودک کش تا تکان بخوری چند هزار موشک به آن کله ی پوکت فرود خواهد آمد
    • دسا IR ۰۷:۴۸ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۶
      1 0
      پاسخ
      چرا ایران انتقام دانشمند هسته ای را از اسرائیل نمیگیره تا دل همه مردم ایران خنک بشه
    • محمود ارمیون IR ۰۸:۴۱ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۶
      1 0
      پاسخ
      سال جدیددنیا میداند ایران چقدر قدرت دار و باید سر تعظیم فرو بیاورد
    • سرباز وطن IR ۰۸:۴۸ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۶
      1 0
      پاسخ
      میگما خدایی وقتی داری در مورد ایران حرف میزنی به مساحت جایی ‌ک اشغال کردی یه نگاهی بنداز اخه شاغال ما بخوایم شمارو بزنیم ک یه شهر موشکیمون کاری میکنه با اون جغله جاتون ک به قول رائفی پور سال ها بعد از شما کسی نتونه اونجا سکونت کنه چی میگی برا خودت اخه نوبتیه اول امریکا بعد شما از منقطه بیرون میشید..
    • محسن IR ۰۹:۲۵ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۶
      2 0
      پاسخ
      شتر در خواب بیند پنبه دانه ...گهی لپ لپ خورد که دانه دانه..😂😂
    • IR ۱۱:۳۰ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۶
      1 0
      پاسخ
      برو بمیر خوک کثیف
    • س ۱۳:۰۱ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۶
      2 0
      پاسخ
      مورچه خودش چیه که کله پاچش چی باشه
    • ناصر IR ۱۷:۵۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      خیلی ازایران میترسه همانقدرکه جن ابسم الله 🤣
    • مهرداد IR ۱۹:۱۳ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      نتان یابوووو خب اگه داری پ بزن!خسته شدیم ،فقط حرف
    • IR ۲۱:۰۸ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      گنده تر از تو هم هیچ غلطی نخواهند کردبدبخت وبیچاره بایدن است که با طناب پوسیده ای تو به چاه میرود
    • یوسف موسوی IR ۰۶:۲۷ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۷
      0 0
      پاسخ
      دلقک سر سپرده ازاگرارباب شیطانت ازتو غافل شود برای همیشه نابود شدی البته نباید غافل شد خداوند کرده گردن کشان عالم را خارو ذلیل خواهد کرد همچنان شاهد ذلیل شیطان بزرگ و هم پیمانانشان هستیم

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