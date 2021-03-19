وزرای خارجه افغانستان و پاکستان گفتگو کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی طلوع، حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان امروز جمعه با شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان تلفونی گفتگو کرد.

بر اساس اعلام این شبکه تلویزیونی، وزرای خارجه دو کشور پیرامون تلاش ها برای پیگیری نتایج نشست مسکو و به نتیجه رسیدن گفتگوهای دوحه برای صلح افغانستان صحبت کردند.

گفتنی است که نشست صلح افغانستان دیروز پنجشنبه با حضور نمایندگان و هیئت‌هایی متشکل از کشورهای آمریکا، پاکستان، چین و روسیه در مسکو برگزار شد.

در این نشست همچنین نمایندگان دولت افغانستان و گروه طالبان نیز حضور داشتند.