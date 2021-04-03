به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، داده‌های صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که در پایان ۳ ماهه نهایی ۲۰۲۰ سهم دلار در ذخایر ارزی جهان به پایین‌ترین سطح خود در ۲۵ سال اخیر رسیده است.

تحلیل‌گران می‌گویند بخشی از این افت ناشی از افت ارزش دلار در برابر ارزهای دیگر جهان بوده است.

در ۳ ماهه چهارم سال ۲۰۲۰ سهم دلار از ذخایر ارزی جهان به ۵۹ درصد افت کرد. این در حالی است که در سه ماهه سوم سهم دلار ۶۰.۵ درصد بود. این سومین ۳ ماهه متوالی افت سهم دلار در ذخایر ارزی جهان بود.

پیش از این سهم دلار در ذخایر ارزی جهان تنها در سال ۱۹۹۵ کمتر از این میزان شده و به ۵۸ درصد رسیده بود.

با این همه همچنان دلار در بین ارزهای دیگر جهان بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. در رتبه دوم یورو سهم خود را از ۲۰.۵ درصد به ۲۱.۲ درصد افزایش داد.

سهم یوآن چین در ذخایر ارزی جهان برای چهارمین سه ماهه متوالی رشد کرد و به ۲.۲۵ درصد رسید.