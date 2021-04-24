فرنوش صمدی کارگردان فیلم‌های کوتاه و سینمایی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره فیلم سینمایی «خط فرضی» گفت: این فیلم تا امروز در ۱۵ جشنواره خارجی حضور داشته است و همچنان این روند را ادامه می‌دهد، من نیز مانند بسیاری از سینماگران دوست دارم فیلم خود را با مردم در سینماها ببینم اما به دلیل شرایط موجود فعلاً دست نگه داشته‌ایم.

وی ادامه داد: در واقع برای اکران در حال حاضر هیچ برنامه‌ای نداریم، اکران آنلاین نیز فعلاً امکان پذیر نیست، چرا که اگر بخواهم «خط فرضی» را به صورت آنلاین نمایش دهم، شرایط حضور در جشنواره‌های خارجی بهم می‌ریزد و به همین دلیل تا ۹ ماه آینده به دلیل حضور در جشنواره‌های مختلف امکان اکران آنلاین آن وجود ندارد.

این کارگردان تاکید کرد: با توجه به اینکه این فیلم در جشنواره فیلم فجر، حضور داشت، عجله چندانی برای اکران آن ندارم و تنها روی تور جشنواره‌های جهانی آن تمرکز کرده‌ایم. این فیلم توانست جایزه بهترین فیلم از جشنواره «وایدولید» اسپانیا را به دست آورد، همچنین در جشنواره‌هایی مانند تورنتو، لندن، قطر و … شرکت داشته است.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۲ پیشنهاد تولید فیلم کوتاه برای خارج از ایران داشتم که در فرانسه و کانادا تولید می‌شود، فیلمنامه‌های مورد نظر نوشته شده و در حال مذاکره برای تولید آن هستیم، البته هنوز مشخص نیست این پروژه‌ها چه زمانی جلوی دوربین می‌رود.

کارگردان فیلم کوتاه «نگاه» بیان کرد: همچنین مشغول نگارش فیلمنامه بلند سینمایی هستم و در کنار آن نیز در حال نگارش یک مینی سریال هستم، این مینی سریال نیز درباره مشکلات زنان است و به گونه‌ای داستانی جنایی دارد که کاراکترهای اصلی آن زنان هستند.

صمدی در پایان گفت: پروژه سینمایی‌ام نیز در راستای «خط فرضی» است و این بار شخصیت اصلی داستان یک مرد است.

در خلاصه داستان «خط فرضی» آمده است: سارا به همراه همسرش حامد و دختر خردسالشان به یک عروسی در شمال ایران دعوت شده‌اند، اما حامد به دلیل مشکلات کاری نمی‌تواند به این سفر برود و این سرآغاز اتفاقی است که زندگی سارا را دگرگون می‌کند.

سحر دولتشاهی، پژمان جمشیدی، حسن پورشیرازی و آزیتا حاجیان از جمله بازیگران حاضر در فیلم سینمایی «خط فرضی» هستند.