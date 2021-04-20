به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه رادیویی ایران، فرزندآوری یک تحول بزرگ و تاثیرگذار بر روی زندگی زوجین است و آمادگی برای فرزندآوری در مقوله‌های کلی جسمی، روانی و اجتماعی می‌گنجد.

با توجه به اهمیت این موضوع برنامه «خانه و خانواده» چهارشنبه اول اردیبهشت با حضور مجیدرضا رجبی روانشناس از مهارت ها و آمادگی لازم برای فرزندآوری و برخی حساسیت های وسواس گونه زوج های جوان برای فراهم کردن شرایط و امکانات برای فرزندآوری می گوید.

از دیگر بخش‌های برنامه «خانه و خانواده» می‌توان به بخش «با من بخوان» برای کتابخوانی همراهان و شنوندگان برنامه، بخش «اخبار حوزه خانواده و جامعه» به روایت نرگس خان علیزاده و بخش «طنز موضوعی» با اجرای محمدحسین خسروجردی اشاره کرد.

«خانه و خانواده» این هفته به تهیه کنندگی متین السادات فیروزی و اجرای فاطمه ال عباس از شنبه تا چهارشنبه ساعت ۹ از رادیو ایران پخش می شود.