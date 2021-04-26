به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدرضا ناصری، ظهر دوشنبه در دیدار با رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد با تاکید بر اینکه لازم است مدیران استان برای مانع زدایی از مسیر تولید جلسات منسجم و متعددی داشته باشند، اظهار داشت: مانع زدایی نیازمند هماهنگی، همراهی و همدلی مدیران و مسئولان استان است.

وی عنوان کرد: اگر مانعی در مسیر تولید وجود دارد، باید این موانع شناسایی شود و هر دستگاه بر اساس وظایف و مسئولیت‌های خود، این موانع را برطرف کند.

موانع موجود در مسیر راه‌اندازی صنعت پوشاک برطرف شود

امام جمعه یزد با تاکید بر راه اندازی صنعت پوشاک بیان کرد: موانعی در مسیر توسعه این صنعت وجود دارد که باید برطرف شود ضمن اینکه نساجی‌های استان نیز پس از اینکه مدتی رونق پیدا کرده بودند، دوباره به سمت افول رفته اند که لازم است مسائل و مشکلات آنها به طور جدی مورد رسیدگی و بررسی قرار گیرد.

ناصری با اشاره به اینکه برخی واحدهای یزد به ویژه واحدهای نساجی با مشکل کمبود نیرو مواجه هستند، بیان کرد: کارگران ساده اغلب از سایر استانها به یزد می‌آیند و نیروهای تحصیلکرده یزدی بیکار هستند که لازم است برای حل این مشکل، کارخانجات واحدهای دانش بنیان خود را نیز راه اندازی کنند تا علاوه بر بهبود کیفیت و دانش بنیان کردن محصولات، نیروهای تحصیلکرده بیکار یزدی نیز به کار گرفته شوند.

وی ادامه داد: کارخانجات باید به سمت دانش بنیان شدن پیش بروند و دانشگاه‌ها و آموزش و پرورش نیز باید نیروی دارای مهارت و خلاقیت تربیت کنند تا مشکل بیکاری جوانان فارغ التحصیل یزد برطرف شود.

فرهنگ کار و تلاش باید بین جوانان یزدی تغییر کند

امام جمعه یزد تصریح کرد: البته فرهنگ کار و تلاش نیز باید تغییر کند و جوانان تحصیلکرده باید نگاه خود را از کار پشت میزی به سمت سایر مشاغل البته به شکل دانش بنیان، هدایت کنند.

وی با اشاره به اینکه مشکل بیکاری یزد اغلب مربوط به زنان و فارغ التحصیلان دانشگاهی است، افزود: مشکل بیکاری زنان با هر سطح از سواد نیز با راه اندازی صنعت پوشاک برطرف خواهد شد.

ورود جدی وزارت صمت به مانع‌زدایی از مسیر تولید

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد نیز در این دیدار اظهار داشت: امسال اتفاقات خوبی در حال وقوع است و سه ابلاغیه از سوی وزارت صمت در راستای مانع زدایی‌های مسیر تولید ارسال شده که این ابلاغیه‌ها بر اساس شرایط و با توجه به پیشنهادات استانها مصوب شده است.

محمدرضا علمدار یزدی افزود: دستگاه قضایی نیز با جدیت بیشتری وارد عمل شده و تاکنون مشکلات چند واحد با عنوان مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی برطرف شده است.