به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون، هیأت انتخاب بخش نمایشنامه پنجمین مسابقه فیلمنامه و نمایشنامه کودک و نوجوان شامل منوچهر اکبرلو، زهره بهروزی‌نیا، آرش شریف‌زاده، سعید زین‌العابدین و علیرضا آقایی پس از بررسی ۳۱۶ اثر رسیده به دبیرخانه این رویداد هنری، ۲۳ نمایشنامه برتر را معرفی کردند.

«آرزوهای بزرگ» اثر سمیرا سلیمانی‌فارسانی از فارسان، «پنگوئن طلایی» اثر مرضیه شریفی از فلاورجان، «دنیایم را سبز رنگ می‌کنم» اثر محمدحسین باقری شنوه‌ئی از قم، «صدایم را بشو» اثر حجت حسینی از بوشهر، «آواز ساعت‌ها (عقربه‌ها)» اثر علیرضا اسدی از مشهد، «سبز در سبز» اثر علی بهزادی از ساری، «دماغ یا بوق» اثر لیلا روغنگیرقزوینی از قزوین، «دوستان جدید» اثر رقیه نیکی‌یار از تبریز، «نقطه‌ها کو؟» اثر سعید گل‌گل از دزفول، «نقل شهریار» اثر سمیه آورند از شیراز و «قهرمان مان» اثر اسماعیل رحیمی‌سروش از لاهیجان، به عنوان برگزیدگان بخش نمایشنامه این مسابقه اعلام شدند.

همچنین «گردنبند خورشید» از مریم علی‌نیا، «قدرت نه گفتن» از لیلا بیگوند، «اپلیکیشن بابایاب» از محمد عبدی‌جمالی، «علیمردان خان و جعبه نمایش» از محمدرضا قلی‌پور، «اژدهای شب برفی» از امین‌رضا ملک‌محمودی، «عروسک‌ها رویاها را می‌سازند» از مصطفی نظری‌زاده، «سفر در کاموا» از محمدجواد سامع، «بجنگ سرباز! بجنگ» از بهناز مهدیخواه، «هیولایی در میان ما» از نجیبه نعمتی، «چاوش و شهر مدفون» از مهسا علینقیان و حمید سلیمی، «مترسک برفی» از زهره شفیعی، «زنگ انشاء» از محمد کاظم‌تبار همه از تهران، دیگر برگزیدگان بخش نمایشنامه پنجمین مسابقه فیلمنامه و نمایشنامه کودک و نوجوان هستند.

برگزیدگان بخش نمایشنامه یک ماه فرصت دارند تا نسخه اصلی اثر خود را برای داوری پایانی به دبیرخانه پنجمین مسابقه فیلمنامه و نمایشنامه کودک و نوجوان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ارسال کنند.