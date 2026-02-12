دستگیری تبعه بیگانه در لباس سربازی شاهرود؛ متهم به دستگاه قضا معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی شاهرود از عملکرد ایست بازرسی های ورودی این شهرستان تقدیر کرد و اظهار داشت: هر گونه موارد مشکوک شناسایی و با آن ها برخورد می شود.

وی ادامه داد: در راستای همین ماموریت ذاتی ماموران ایست بازرسی شاهرود هنگام کنترل و پایش محورهای مواصلاتی متوجه حضور فرد مشکوک در خودرو شخصی فردی شدند.

فرمانده انتظامی شاهرود با اشاره به اینکه این فرد مشکوک در لباس سربازی ظاهر شده بود، اظهار کرد: این فرد در قامت این لباس قصد عبور از ایستگاه را داشته است.

شائینی با اشاره به اینکه خودرو متوقف و فرد مشکوک مورد بازرسی قرار گرفت، تصریح کرد: این فرد تبعه بیگانه با سو استفاده از این لباس بدون مجوز وارد کشور شده بود.

وی افزود: این متهم به دستگاه قضا شاهرود معرفی شد و از همه شهروندان درخواست داریم این موارد مشکوک را اطلاع دهند تا موضوع بررسی شود.