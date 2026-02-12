۵ قضاوت داور والیبال ایران در لیگ زنان آسیای مرکزی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از دپارتمان ارتباطات فدراسیون والیبال، مسابقات لیگ زنان آسیای مرکزی (CAVA) از ۱۵ تا ۲۱ بهمن ‌ماه جاری با حضور هفت تیم به میزبانی شهر ماله در کشور مالدیو پیگیری شد و با قهرمانی تیم فولاد مبارکه سپاهان ایران به پایان رسید.

زهرا رضانژاد داور ایرانی حاضر در این مسابقات بود که بیشترین قضاوت را انجام داد. داور جوان گلستانی در سه دیدار به عنوان داور دوم و در دو مسابقه به عنوان داور اول قضاوت داشت.

قضاوت دیدار افتتاحیه و داور دوم بازی مرحله ماقبل فینال به همراه یولیا آکلوا داور FIVB و کاتگوری A قزاقستان از جمله سوت‌های مهم این داور کشورمان در این مسابقات بود.

تیم فولاد مبارکه سپاهان اصفهان با کسب قهرمانی لیگ زنان آسیای مرکزی، نخستین مدال باشگاهی والیبال زنان ایران را به رنگ طلایی کسب کرد و به عنوان قهرمان این منطقه سهیه حضور در لیگ قهرمانان زنان آسیا ۲۰۲۶ به دست آورد.