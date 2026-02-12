پایان اورهال خط پردازش کمپوست تنکابن

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی رستمی ظهر پنجشنبه در جلسه بررسی مشکلات پسماند غرب استان با اشاره به آخرین وضعیت سایت تولید کمپوست تنکابن اظهار داشت: عملیات اورهال خط پردازش این سایت به پایان رسیده و در بازدید امروز مشاهده شد تنها یک قطعه هاپر در حال نصب است که تا پایان امروز تکمیل می‌شود.

وی افزود: از هفته آینده امکان تزریق زباله به خط فراهم خواهد شد تا فرآیند جداسازی به صورت مکانیزه انجام شده و حجم زباله دفنی در سایت به شکل چشمگیری کاهش یابد.

استاندار مازندران با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای سایت تصریح کرد: خط فاین یا فرآوری نهایی کود تا پایان سال جاری به بهره‌برداری خواهد رسید و با نصب آن، تولید کود استاندارد میسر می‌شود.

یونسی رستمی همچنین به برنامه احداث خط گرانول برای غنی‌سازی کود اشاره کرد و گفت: ان‌شاءالله تا پایان فروردین سال آینده تجهیزات این خط ساخته و در محل نصب خواهد شد.

وی در پایان تأکید کرد: با اجرای کامل این پروژه، تولید کود استاندارد و غنی‌شده برای مصارف کشاورزی و باغداری در تنکابن محقق خواهد شد؛ الگویی که پیش‌تر در شهرستان بهشهر با موفقیت اجرا شده است.