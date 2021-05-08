دستگیری ۱۸ قاچاقچی دام و جوجه در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، بهادر اسدی روز شنبه در نخستین جلسه کارگروه پیشگیری از جرایم قاچاق کالا و ارز استان کردستان بر لزوم شناسایی و برخورد جدی با سر شبکه‌های قاچاق و دلالان دام و جوجه یک روزه توسط فرماندهی مرزبانی استان و دستگاه‌های مربوطه تاکید کرد.

اسدی خواستار تقویت مرزبانی استان کردستان شد و اظهار داشت: در استان کردستان و در سال ۱۳۹۹ توسط مرزبانی دو میلیون و ۳۰۰ هزار قطعه جوجه یک روزه قاچاق کشف شده است.

وی افزود: این میزان از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون نیز ۶۱۳ هزار قطعه بوده است.

اسدی از شناسایی و دستگیری ۱۸ نفر از قاچاقچیان و دلالان در این راستا خبر داد و افزود: دستگاه‌های مسئول موظفند تا سر شبکه‌های قاچاق و دلالان دام و جوجه‌های یک روزه را در استان شناسایی کنند و دستگاه قضائی نیز با این عوامل برخورد قاطع انجام خواهد داد.

وی طول نوار مرزی استان کردستان را ۲۲۷ کیلومتر عنوان کرد و افزود: طرح حریم امنیتی مرزها در استان کردستان باید به صورت کامل اجرا شود تا با قاچاق دام و جوجه‌های یک روزه برخورد اساسی صورت گیرد و در این راستا دستگاه قضائی آمادگی همکاری با فرماندهی مرزبانی استان را دارد.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری دادگستری کردستان نرخ دام‌های پلاک کوبی شده در استان را ۲۰ درصد ذکر کرد و بر لزوم هویت دار کردن تمامی دام‌ها در استان تاکید کرد.

اسدی خاطرنشان کرد: ۴۴۰ هزار رأس دام در استان کردستان در سال ۹۹ پلاک کوبی شده است.

وی افزود: متأسفانه بزرگترین مانع در پلاک کوبی کردن دام‌ها در استان مربوط به هزینه‌های بالای این اقدام است که می‌طلبد تا دام‌های استان در نوار مرزی و با شعاع مناسب و به صورت رایگان پلاک کوبی شود.

اسدی همچنین بر لزوم نظارت دقیق‌تر بر ایست بازرسی‌های سطح استان تاکید کرد.

در ادامه این جلسه علی خداویسی، دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استانداری کردستان نیز اظهار کرد: در بحث مقابله با قاچاق باید از حالت سنتی خارج شده و با استفاده از سامانه‌های الکترونیکی با این معضل برخورد کنیم.

همچنین در ادامه این جلسه نمایندگان ادارات مسئول در این زمینه به ارائه نظرات و راهکارهایی در راستای مبارزه با قاچاق و پیشگیری از این مسئله پرداختند.