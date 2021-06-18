حضور در انتخابات تداوم جهاد شهید سلیمانی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله کلانتری صبح جمعه پس از انداختن رأی خود در صندوق شعب اخذ رأی حرم مطهر شاهچراغ (ع) در جمع خبرنگاران بیان کرد: حضور در انتخابات تکلیف و حق مردم است و باید این تکلیف به بهترین شکل ممکن اجرایی شود این در حالی است که در قرآن نیز بر سپردن این امانت به افراد اصلح توصیه شده است.

او همچنین با بیان اینکه انتخاب اولین مقام اجرایی کشور از اهمیت بالایی برخوردار است، افزود: در برابر خون شهدا و شهید سلیمانی مکلف و مسئولیم، لذا رأی دادن یعنی لبیک به شهید سلیمانی و نه به داعش، نه به آمریکا، نه به اسرائیل و نه به همه کینه ورزان.

آیت الله کلانتری در ادامه در خصوص حضور در انتخابات تاکید کرد: شرکت پرشور در انتخابات موجب ارتقا و افزایش اقتدار، امنیت، عمران، آبادی و آرامش کشور می‌شود.

وی در خصوص عدم حضور در انتخابات نیز یادآور شد: اگر حضور در انتخابات کاهش یابد کشور متحمل ضررهای مختلفی خواهد شد که از جمله این خسران می‌توان به تضعیف امنیت کشور و برنامه ریزی دشمنان برای ضربه زدن به کشور اشاره کرد از این رو باید برای مقابله با فساد و حرکت به سمت تعالی باید در انتخابات حضور داشت.