جزئیات پرداخت وام ودیعه مسکن به زنان مجرد بالای ۳۵ سال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما؛ محمود محمودزاده افزود: براساس مصوبه ستاد مبارزه با کرونا همه خانمهایی که بالای ۳۵ سال سن دارند، خودسرپرست هستند و با خانواده زندگی نمیکنند، میتوانند از تسهیلات اجاره استفاده کنند.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: سال گذشته اولویت پرداخت وام اجاره را برای زنان خودسرپرست و سرپرست خانوار قرار دادیم که تعریف آن با زنان مجرد فرق میکند، این مصوبه امسال هم به وقت خود باقی است.
وی در توضیح این بند از شرایط اعطای وام اجاره ودیعه که به اعطای تسهیلات به زنان بالای ۳۵ سال اشاره دارد، گفت: خانمهایی که بالای ۳۵ سال سن دارند و خودسرپرست هستند به مفهوم اینکه با خانواده زندگی نمیکنند، میتوانند از تسهیلات اجاره استفاده کنند.
محمودزاده با بیان اینکه به مردان سرپرست خانوار که به دلیل فوت همسر، طلاق و متارکه مجرد هستند نیز وام اجاره تعلق میگیرد، گفت: در واقع استثنایی برای زنان مجرد بالای ۳۵ سال در ثبت نام «مسکن ملی» و «وام ودیعه» وجود دارد؛ بر این اساس برای خانمهای سرپرست خانوار یا خانمهای خودسرپرست این استثنا وجود دارد که با ۳۵ سال سن بتوانند از تسهیلات ودیعه اجاره و همچنین از امکانات طرح اقدام ملی مسکن استفاده کنند.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامهداد: نظام بانکی باید با مصوبه ستاد مبارزه با کرونا هماهنگ باشد و طبق مصوبه ستاد به همه زنان مجرد بالای ۳۵ سال وام اجاره را پرداخت کند.
ثبتنام وام ودیعه مسکن از ساعت ۱۲ روز چهارشنبه ۲۶ خرداد آغاز شده است و همه مستأجران واجد شرایط دریافت تسهیلات کمک ودیعه مسکن که در سامانه tem.mrud.ir ثبتنام کردهاند اکنون باید منتظر پاسخ استعلام خود باشد.
سقف تسهیلات کمک ودیعه اجاره مسکن در منطقه شهری تهران ۷۰ میلیون تومان، سایر کلانشهرها (شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت یعنی شهرهای مشهد، اصفهان، کرج، شیراز، تبریز، قم، اهواز و کرمانشاه) ۴۰ میلیون تومان و سایر شهرها ۲۵ میلیون تومان است. همچنین، متقاضیان دریافت این تسهیلات باید متأهل یا سرپرست خانوار باشند.
متقاضیان همچنین باید دارای اجارهنامه رسمی یا اجارهنامه ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات و دارای کد رهگیری باشند.
چنانچه متقاضی تا حداکثر ۲ هفته از تاریخ معرفی به شعب بانکی نسبت به تکمیل مدارک خود و ضامنان اقدام نکند، نسبت به رد درخواست متقاضی اقدام میشود.
نحوه بازپرداخت تسهیلات
برپایه این گزارش، تسهیلات ۷۰ میلیون تومانی در تهران با بازپرداخت پنج ساله و نرخ سود ۱۳ درصد به واجدان شرایط داده میشود که رقم اقساط آن ماهانه یک میلیون و ۵۹۲ هزار و ۷۰۰ تومان خواهد بود.
همچنین تسهیلات ۴۰ میلیون تومانی متقاضیان هشت کلانشهر کرج، قم، اصفهان، شیراز، تبریز، مشهد، کرمانشاه و اهواز با نرخ سود ۱۳ درصد و بازپرداخت سه ساله اعطا میشود که در این صورت مبلغ اقساط آن، یک میلیون و ۳۴۷ هزار و ۷۵۰ تومان خواهد بود.
رقم اقساط تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی به مستأجران سایر شهرها که با نرخ سود ۱۳ درصد و بازپرداخت سه ساله اعطا میشود، ۸۴۲ هزار و ۳۴۸ تومان برآورد میشود.
این دومین بار است که با هدف تنظیمگری بازار اجاره ثبتنام دریافت وام از مستأجران انجام میشود. نظام بانکی تا دیماه پارسال وام اجاره را به متقاضیان واجد شرایط اعطا کرد. سال گذشته پس از ثبتنام ۹۲۰ هزار سرپرست خانوار، در نهایت این تسهیلات به حدود ۲۰۰ هزار خانواده داده شد که مجموع ارقام پرداختی نزدیک به چهار هزار میلیارد تومان رسید.
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