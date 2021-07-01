به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات هفته بیست و پنجم لیگ برتر فوتبال ایران امروز جمعه پیگیری شد. در یکی از این مسابقات که از ساعت ۲۰:۳۰ در رفسنجان برگزار شد، تیم مس این شهر به مصاف فولاد خوزستان رفت و موفق شد در وقت های اضافه بازی یک بر صفر باخته را 2 بر یک به سود خودش خاتمه دهد.

فرشاد احمدزاده (۹) برای فولاد گلزنی کرد و در حالی که شاگردان جواد نکونام در آستانه یک پیروزی و گرفتن سه امتیاز بودند، مسی ها در دقیقه ۹۴ روی تعلل مدافعان فولاد و اشتباه در جاگیری گل تساوی را دریافت کردند. این گل را محمدرضا سلیمانی به ثمر رساند.

در حالی که تصور می شد بازی با تساوی به پایان برسد این مسی ها بودند که در دقیقه ۹۷ توانستند گل دوم را هم وارد دروازه فولاد کنند. مهرداد آوخ این گل را به ثمر رساند تا مس به یک پیروزی رویایی دست پیدا کند و بازی باخته در طول ۹۰ دقیقه را با پیروزی در وقت های اضافه به پایان برساند.