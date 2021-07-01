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۱۰ تیر ۱۴۰۰، ۲۲:۳۵

هفته بیست و پنجم لیگ برتر؛

شکست عجیب فولاد برابر مس رفسنجان/ ورق بازی در وقت‌های اضافه برگشت

شکست عجیب فولاد برابر مس رفسنجان/ ورق بازی در وقت‌های اضافه برگشت

تیم فولاد خوزستان در دیدار برابر مس رفسنجان در حالی که تا ثانیه های پایانی جلو بود برد را با شکست عوض کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات هفته بیست و پنجم لیگ برتر فوتبال ایران امروز جمعه پیگیری شد. در یکی از این مسابقات که از ساعت ۲۰:۳۰ در رفسنجان برگزار شد، تیم مس این شهر به مصاف فولاد خوزستان رفت و موفق شد در وقت های اضافه بازی یک بر صفر باخته را 2 بر یک به سود خودش خاتمه دهد.

فرشاد احمدزاده (۹) برای فولاد گلزنی کرد و در حالی که شاگردان جواد نکونام در آستانه یک پیروزی و گرفتن سه امتیاز بودند، مسی ها در دقیقه ۹۴ روی تعلل مدافعان فولاد و اشتباه در جاگیری گل تساوی را دریافت کردند. این گل را محمدرضا سلیمانی به ثمر رساند.

در حالی که تصور می شد بازی با تساوی به پایان برسد این مسی ها بودند که در دقیقه ۹۷ توانستند گل دوم را هم وارد دروازه فولاد کنند. مهرداد آوخ این گل را به ثمر رساند تا مس به یک پیروزی رویایی دست پیدا کند و بازی باخته در طول ۹۰ دقیقه را با پیروزی در وقت های اضافه به پایان برساند.

کد مطلب 5248627

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    نظرات

    • Ali IR ۲۱:۲۷ - ۱۴۰۰/۰۴/۱۱
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      پاسخ
      سلام شکست فولاد عجیب نیست فولاد هم فصل قبل هم فصل جاری توان قهرمانی یا نایب قهرمانی را داشت .ولی سرمربی وکادر فنی تیم را نابود کردند .من از سال قبل مرتب به دوستان وخیلی از سایتهای خبری گفتم نکونام مربی خوبی نیست بیشتر دنبال جنجال است .کعبی هم همینطور..شخصیت وامکانات فولاد مربیان بهتر میخواهد.

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