دستگیری ۵ نفر از عوامل نزاع دسته جمعی در میدان آزادی کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا دلیری اظهار کرد: پس از وقوع یک مورد نزاع گسترده مقابل پاساژ ۱۱۰ شهر کرمانشاه، تیمی از مأموران به سرعت عازم محل شدند.

وی افزود: در تحقیقات پلیس مشخص شد، ابتدا درگیری میان ۲ نفر آغاز شده و سپس افراد دیگری از دوستان آن‌ها به نزاع پیوسته که باعث گسترش آن شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه تصریح کرد: با حضور مقتدرانه پلیس پنج نفر در صحنه درگیری دستگیر و پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شدند.

وی با بیان اینکه از اراذل و اوباش دستگیر شده چند قبضه سلاح سرد کشف شد، افزود: دستگیری چند نفر دیگر از عوامل درگیری و کشف علت و انگیزه این نزاع گسترده در دستور کار قرار دارد.

دلیری با اشاره به اهتمام پلیس و دستگاه قضائی برای برخورد قاطعانه با اشرار و ناامن کنندگان امنیت عمومی جامعه گفت: این افراد حتی از کمترین امنیت در شهرستان کرمانشاه برخوردار نیستند و دیر یا زود در چنگال قانون گرفتار می‌شوند.