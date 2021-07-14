کشف ۲۹ دستگاه استخراج ارز دیجیتال در شهرستان البرز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرماندهی انتظامی استان قزوین سردارعلی ابراهیمی با اعلام این خبر اظهار کرد: مأموران انتظامی شهرستان البرز در راستای اجرای طرح شناسایی و برخورد با محل‌های نگهداری و فعالیت دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال، با اقدامات اطلاعاتی و فنی ۳ واحد مسکونی فعال در این خصوص را شناسایی کردند.

وی افزود: پس از کسب اطمینان در این خصوص مأموران "کلانتری ۱۱" شهرستان "البرز" با اخذ دستور قضائی، به همراه کارشناسان اداره برق به محل‌های مورد نظر اعزام و در بازرسی از آنها، ۲۹ دستگاه ماینر قاچاق کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان قزوین در پایان با اشاره به اینکه کارشناسان مربوطه ارزش ریالی دستگاه‌های کشف شده را ۵۰۰ میلیون ریال برآورد کرده‌اند خاطر نشان کرد: در این خصوص ۲ نفر متهم دستگیر که با تشکیل پرونده مقدماتی به مراجع قضائی معرفی شدند.

