به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، پنجمین سمپوزیوم تازه‌های نقشه‌برداری مغز ایران (ISBM۲۰۲۱) به‌عنوان بزرگترین رویداد نقشه‌برداری مغز کشور با هدف ارائه بروزترین اطلاعات، تبادل افکار متخصصان، توسعه، ترویج و معرفی فناوری‌های برتر مرتبط با این حوزه در داخل و خارج کشور، امروز و فردا (۲۳ و ۲۴ تیرماه) توسط آزمایشگاه ملی نقشه‌برداری مغز و با حمایت مالی همراه اول در حال برگزاری است.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، پنجمین سمپوزیوم تازه های نقشه برداری مغز ایران (ISBM۲۰۲۱) به عنوان بزرگترین رویداد نقشه برداری مغز کشور با هدف ارائه بروزترین اطلاعات، تبادل افکار متخصصان، توسعه و ترویج و معرفی فناوری های برتر مرتبط با این حوزه در داخل و خارج کشور، امروز و فردا (۲۳ و ۲۴ تیرماه) توسط آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز و با حمایت مالی همراه اول در حال برگزاری است.



در این رویداد بیش از ۱۸ سخنران داخلی و خارجی از کشورهایی نظیر ایران، آمریکا، انگلیس، اسپانیا و آلمان آخرین و بروزترین دستاوردهای خود را ارائه خواهند داد و علاقه مندان قادر به شرکت در مباحث موردنظر به شکل مجازی هستند.



در این سمپوزیوم تازه های آگاهی از ساختار و عملکرد مغز، نورون ها و راز آنها، سیگنال های مغزی، مغز منعطف: تحریک پذیری و منظره شگفت انگیز مغز، تصویربرداری تشدید مغناطیسی مغز مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.



همراه اول به عنوان نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور، پرچمدار توسعه جدیدترین تکنولوژی های ارتباطی و همچنین در اختیار داشتن بالاترین رکورد سرعت ۵G در کشور، با توجه به حضور گسترده محققان و پژوهشگران علوم و تکنولوژی های جدید و بین رشته ای از جمله هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء در علوم مغز و نقشه برداری در سطح ملی و بین المللی، حامی بزرگترین رویداد نقشه برداری مغز کشور شد.

در این رویداد بیش از ۱۸ سخنران داخلی و خارجی از کشورهایی نظیر ایران، آمریکا، انگلیس، اسپانیا و آلمان آخرین و بروزترین دستاوردهای خود را ارائه کرده و علاقه‌مندان قادر به شرکت در مباحث موردنظر به‌شکل مجازی هستند.