اولین برندگان جشنواره بزرگ ۱۴۰۰ طبیعت مشخص شدند

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، مدتی است که شرکت طبیعت در قالب یک جشنواره جدید، جوایز ارزنده ای را به قید قرعه به مشتریان محصولات تولیدی چای و برنج اعطاء می‌کند؛ جشنواره‌ای که گزارش‌ها نشان می‌دهد با استقبال گسترده هموطنان رو به رو و تاکنون جوایز ارزنده ای هم میان برندگان قرعه کشی شده است.

در جشنواره‌ای که از آن سخن به میان است، هر دو هفته دو جایزه ۵۰ میلیونی به قید قرعه به دو مشتری برگزیده محصولات چای و برنج طبیعت اعطا می‌شود، همچنین برند طبیعت علاوه بر جوایز ۵۰ میلیون تومانی جوایز ویژه ای برای خریداران محصولات طبیعت دارد و آن اختصاص دو دستگاه خودروی مرسدس بنز مدل C۲۰۰ برای دو برنده خوش شانس این محصولات است که در پایان جشنواره یعنی شب یلدا قرعه کشی خواهد شد.

تاکنون سه مرحله از قرعه کشی جوایز ۵۰ میلیون تومانی جشنواره بزرگ ۱۴۰۰ برگزار شده که اسامی برندگان به شرح ذیل می‌باشد:



برنده ۵۰ میلیون تومانی اولین قرعه کشی برنج: حجت اله تفرجی فر از رشت

برنده ۵۰ میلیون تومانی اولین قرعه کشی چای: زهرا همت از قم



برنده ۵۰ میلیون تومانی دومین قرعه کشی برنج: معصومه عمرانی از دشتستان

برنده ۵۰ میلیون تومانی دومین قرعه کشی چای: ملیحه باقری از قرچک



برنده ۵۰ میلیون تومانی سومین قرعه کشی برنج: ناهیده نصیریان از کرج

برنده ۵۰ میلیون تومانی سومین قرعه کشی چای: علی محمد زاده سوران از صفادشت



چهارمین قرعه کشی دو جایزه ۵۰ میلیون تومانی در تاریخ ۱۵ مرداد از شبکه سه بصورت زنده و با اجرای آقای مجید واشقانی برگزار می‌گردد، به همین منظور علاقمندان به شرکت در قرعه کشی می‌توانند با خرید انواع چای و برنج طبیعت و ارسال کد قرعه کشی یازده رقمی درج شده روی محصول به شماره ۱۰۰۰۴۷۱۹ و نگهداشتن بسته بندی محصولات شانس خود را برای شرکت در قرعه کشی هر دو هفته دو جایزه ۵۰ میلیون تومانی و دو بنز C۲۰۰ امتحان کنند، نکته مهم اینکه در این جشنواره کدهای قرعه کشی باطل نخواهند شد و هر فرد با ارسال هر کد تا پایان جشنواره در تمامی قرعه کشی‌ها شرکت می‌کند.

برای کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت و اینستاگرام طبیعت مراجعه یا با شماره پشتیبانی ۰۲۱۴۷۱۹۴۷۱۹ تماس بگیرید.

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