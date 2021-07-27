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۵ مرداد ۱۴۰۰، ۸:۵۰

رئیس علوم پزشکی استان زنجان:

آمار بیماران مبتلا به کرونا در زنجان رو به رشد است

آمار بیماران مبتلا به کرونا در زنجان رو به رشد است

زنجان-رئیس علوم پزشکی استان زنجان از روند رو به رشد بیماران مبتلا به ویروس کرونا در استان زنجان خبر داد و گفت: طی مرداد ماه سالجاری کرونا در نقاط مختلف استان زنجان افزایش یافته است.

پرویز قزلباش در گفتگو با خبرنگار مهر از روند رو به رشد بیماران مبتلا به ویروس کرونا در استان زنجان خبر داد و گفت: طی مرداد ماه سالجاری کرونا جولان داده است.

وی اظهار کرد: تعداد بستری‌ها و موارد مثبت سرپایی کرونا در استان افزایش یافته و این اصلاً خوب نیست و این آمار نشان می‌دهد روزهای سختی در راه است.

رئیس علوم پزشکی استان زنجان گفت: طی روزهای گذشته فوتی‌های کرونا هم رو به رشد و اشغال تخت‌های بیمارستانی هم روز به روز افزایش پیدا می‌کند.

قزلباش از کاهش رعایت پروتکل‌های بهداشتی در استان انتقاد کرد و ابراز داشت: رعایت پروتکل‌های بهداشتی در پارک‌ها، مراکز تجاری و واحدهای صنفی و خدماتی بسیار کاهش یافته و از تمام عموم مردم درخواست می‌شود برای قطع زنجیره کرونا بهداشت فردی و اجتماعی را رعایت کنند.

وی به روند واکسیناسیون کرونا در استان اشاره کرد و افزود: تاکنون واکسیناسیون بیش از ۶۸ درصد گروه سنی بالای ۶۰ ساله‌ها در استان انجام شده است.

رئیس علوم پزشکی استان زنجان ابراز داشت: شهروندان زنجانی به محض دریافت پیامک یا فراخوان برای تزریق واکسیناسیون در موعد مقرر به محل مراجعه کنند و این کار را با تعویق انجام ندهند چراکه برنامه ریزی‌ها برای گروه‌های سنی بعدی با مشکل مواجه خواهد شد و هر چه زودتر خود را در برابر بیماری ایمن کنند.

قزلباش گفت: باید بیش از ۶۰ درصد از جمعیت استان تحت پوشش تزریق واکسن کرونا قرار بگیرند و در این میان دوری از اجتناب از دروهمی ها و تجمعات باید در دستور کار باشد.

کد مطلب 5266505

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