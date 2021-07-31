حسین امیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اگر روند ابتلاء به ویروس کرونا به همین شیوه پیش برود، به زودی تخت‌های بیمارستان کنگاور تکمیل می‌شود.

وی با اشاره به روند رو به تکمیل تخت‌های بیمارستان کنگاور در پی افزایش کم سابقه بیماران بستری کرونایی افزود: در پیک پنجم شیوع ویروس کرونا روند صعودی آمار بستری‌های کرونایی مشاهده می‌شود.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان کنگاور گفت: اگر مردم این شهرستان دستورالعمل‌های بهداشتی و استفاده از ماسک را رعایت نکرده و پرهیز از حضور در دورهمی‌ها، پارک‌ها و بوستان‌ها و مکان‌های شلوغ را مدنظر قرار ندهند، همچنان در موج پنجم ویروس کرونا کمبود تخت بستری مواجه می‌شود.

امیری تصریح کرد: روزانه تعداد زیادی از بیماران کرونایی که به صورت سرپایی به بیمارستان کنگاور مراجعه می‌کنند، تحت درمان قرار گرفته و داروی خود را به صورت روزانه و سرپایی دریافت می‌کنند، تا در منزل تحت درمان قرار گرفته و حجم کمتری از تخت‌های بیمارستان اشغال شود.

وی افزود: مردم شهرستان کنگاور باید با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی به تلاش‌های شبانه‌روزی مدافعان سلامت در این روزهای بحرانی کمک کنند.