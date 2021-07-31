فراز کمالوند بعداز ۱۰ سال به تراکتور بازگشت

به گزارش خبرگزاری مهر، جمشید نظمی اظهار داشت: پیرو جلسه صبح امروز (شنبه) هیئت مدیره، پس از بررسی رزومه و برنامه مربیان مختلف پیشنهادی، آقای فراز کمالوند به عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال تراکتور برای فصل آینده انتخاب و معرفی شد.

وی افزود: انتخاب آقای کمالوند به عنوان سرمربی جدید، با در نظر گرفتن تمامی جوانب اتفاق افتاده و برای او در این سمت آرزوی موفقیت داریم. همچنین از زحمات سرمربیان پیشین، اعضای کادر فنی و بازیکنان نیز تقدیر و تشکر می‌کنم.

مدیرعامل باشگاه تراکتور یادآور شد: امیدوارم در فصل آینده با همدلی و همراهی هیئت مدیره و سرمربی جدید و همچنین حمایت هواداران، فصلی درخشان را برای تراکتور رقم بزنیم.

فراز کمالوند پیش از این در حد فاصل سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰ سه فصل هدایت تیم تراکتور را بر عهده داشته و توانسته بود این تیم را به مسابقات لیگ برتر فوتبال کشور بازگرداند.