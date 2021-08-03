  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۱۲ مرداد ۱۴۰۰، ۹:۴۶

در ارتباط با نفتکش «مرسر استریت»؛

کانادا هم به کارزار ضدایرانی صهیونیست ها پیوست

کانادا هم به کارزار ضدایرانی صهیونیست ها پیوست

دولت اتاوا هم به جمع کشورهایی پیوست که بدون هیچ مدرکی، در ماجرای حمله به نفتکش صهیونیستی، انگشت اتهام را به سمت ایران نشانه رفته اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کانادا نیز با انتشار پیامی در صفحه توئیتر وزارت خارجه این کشور، به کارزار جدید آمریکا و متحدانش علیه ایران پیوست.

دولت اتاوا در این پیام مدعی شد: کانادا حمله به نفتکش مرسر استریت را که طبق اطلاعات بین‌المللی توسط ایران انجام شده است، محکوم می‌کند. ما از تلاش جامعه بین الملل در تأمین امنیت و واداشتن ایران به پاسخگویی در قبال این اقدام غیر مسئولانه حمایت می کنیم.

کانادا هم به کارزار ضدایرانی صهیونیست ها پیوست

اشاره دولت کانادا به حمله پهپادی است که پنجشنبه گذشته علیه یک نفتکش اسرائیلی در دریای عمان انجام گرفت و رژیم صهیونیستی بدون ارائه هرگونه مدارکی، آن را به ایران نسبت داد.

بلافاصله بعد از طرح این اتهام، آمریکا، انگلیس، رومانی و در نهایت کانادا در اقدامی هماهنگ با رژیم صهیونیستی هم صدا شدند و حتی ادعا می کنند که پاسخی جمعی به این اقدام خواهند داد.

این در حالی است که سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با انتشار مطلبی در حساب کاربری‌اش در توئیتر نوشت: ایران به عنوان ضامن امنیت خلیج فارس بیانیه‌های تحریک‌آمیز و به صورت هماهنگ طراحی‌شده از سوی انگلستان و آمریکا را قویاً محکوم می‌کند.

وی افزود: آن‌ها که درباره حملات تروریستی مکرر به کشتی‌های ایرانی سکوت کرده بودند، حالا بی‌پایه و اساس به ایران اتهام‌زنی می‌کنند. هر گونه ماجراجویی ضد ایرانی پاسخی فوری و قاطع دریافت خواهد کرد.

کد مطلب 5271629
مریم خرمایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • مریم IR ۰۹:۵۲ - ۱۴۰۰/۰۵/۱۲
      1 0
      پاسخ
      این نشون میده کار خودشون بوده تا این مانور را انجام بدن، خود اسرائیل یا آمریکا یا دست نشاندگان منطقه ای اون ها این کار را انجام دادن،گ بعدا تقش درمیاد
    • IR ۰۹:۵۴ - ۱۴۰۰/۰۵/۱۲
      1 0
      پاسخ
      همه اینها برای فشار به دولت جدید است ولی آنها اشتباه خودشان را مرتبا تکرار می کنند شاید هم مجبورند که به حرف اربابشان رژیم صهیونیستی گوش کنند
    • IR ۱۴:۰۷ - ۱۴۰۰/۰۵/۱۲
      0 0
      پاسخ
      اگر اسرائیل را بزنیم و موشک بارانش کنیم، عربده کشان دیگر همچون آمریکا و انگلیس و کانادا می تمرگند.
    • IR ۱۷:۲۰ - ۱۴۰۰/۰۵/۱۲
      0 0
      پاسخ
      باتوجه به سابقه اسراییل درزدن ناوامریکایی کهبعدااعلام کرداشتباهی زده این کارش هم ازروی برنامه بوده خداهمه شان رالعنت کنه
    • مهدی IR ۱۸:۰۱ - ۱۴۰۰/۰۵/۱۲
      0 0
      پاسخ
      دولت مزدور وسرسپرده کاندا علی الحساب جواب جنایت قبرهای دسته جمعی بومیان را بدهد وغلط اضافی نکند
    • Homeyra IR ۰۸:۴۷ - ۱۴۰۰/۰۵/۲۶
      0 0
      پاسخ
      كانادا از اول هم بود كشور نوپايى كه نيم ان زير قانون انگليس و نيم ديكر زير قانون فرانسه باشد اختيارى از خودش ندارد كه تصميم گيرنده باشد سيستم كانادا در دست يهوديان امريكا و انگليس اداره ميشود كانادا با تمام استقلال ظاهرى خودش بدون اجازه اين كشورها حركتى از خودش نشان نميدهد همينطور است استراليا

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها