کانادا هم به کارزار ضدایرانی صهیونیست ها پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر، کانادا نیز با انتشار پیامی در صفحه توئیتر وزارت خارجه این کشور، به کارزار جدید آمریکا و متحدانش علیه ایران پیوست.

دولت اتاوا در این پیام مدعی شد: کانادا حمله به نفتکش مرسر استریت را که طبق اطلاعات بین‌المللی توسط ایران انجام شده است، محکوم می‌کند. ما از تلاش جامعه بین الملل در تأمین امنیت و واداشتن ایران به پاسخگویی در قبال این اقدام غیر مسئولانه حمایت می کنیم.

اشاره دولت کانادا به حمله پهپادی است که پنجشنبه گذشته علیه یک نفتکش اسرائیلی در دریای عمان انجام گرفت و رژیم صهیونیستی بدون ارائه هرگونه مدارکی، آن را به ایران نسبت داد.

بلافاصله بعد از طرح این اتهام، آمریکا، انگلیس، رومانی و در نهایت کانادا در اقدامی هماهنگ با رژیم صهیونیستی هم صدا شدند و حتی ادعا می کنند که پاسخی جمعی به این اقدام خواهند داد.

این در حالی است که سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با انتشار مطلبی در حساب کاربری‌اش در توئیتر نوشت: ایران به عنوان ضامن امنیت خلیج فارس بیانیه‌های تحریک‌آمیز و به صورت هماهنگ طراحی‌شده از سوی انگلستان و آمریکا را قویاً محکوم می‌کند.

وی افزود: آن‌ها که درباره حملات تروریستی مکرر به کشتی‌های ایرانی سکوت کرده بودند، حالا بی‌پایه و اساس به ایران اتهام‌زنی می‌کنند. هر گونه ماجراجویی ضد ایرانی پاسخی فوری و قاطع دریافت خواهد کرد.