به گزارش خبرنگار مهر، سعید متقی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی سالن جلسات فرمانداری با بیان اینکه در هفته دولت ۱۴۰۰ با مجموعه تلاشهای صورت گرفته ۷۸ پروژه عمرانی و اقتصادی با اعتبار ۷۲۸ میلیارد تومان به بهره برداری میرسد، بیان کرد: این پروژهها برای ۸۵۷ نفر اشتغالزایی خواهند داشت.
وی با بیان اینکه ۷۰ پروژه عمرانی با اعتبار ۶۴ میلیارد و ۸۸۸ میلیون تومان و هشت پروژه اقتصادی در حوزه صمت با اعتبار ۶۶۳ میلیارد و ۸۹۱ میلیون تومان طی سال جاری افتتاح خواهند شد، افزود: مجموعاً ۱۳ دستگاه اجرایی متولی پروژههای عمرانی هستند که بنیاد مسکن، برق، منابع طبیعی، نوسازی مدارس، شهرکهای صنعتی، شهرداری، مخابرات، دهیاریها و بهداشت و درمان و… از آن جمله هستند.
۹ پروژه در شهرکهای صنعتی گرمسار افتتاح میشود
فرماندار گرمسار با بیان اینکه دهیاریها و شوراهای اسلامی روستاهای گرمسار با ۳۵ پروژه و شهرکهای صنعتی با ۹ پروژه بیشترین میزان طرحهای قابل افتتاح را در شهرستان گرمسار دارند، بیان داشت: تمام هشت طرح اقتصادی متعلق به سازمان صنعت، معدن و تجارت و مشخصاً در حوزه صنعتی خواهند بود که در طول هفته دولت به بهره برداری می رسند.
متقی با بیان اینکه پروژههای سال جاری نسبت به سال ۹۹ به لحاظ تعداد ۱۳ درصد افزایش یافته است، تاکید کرد: به لحاظ اعتباری باید گفت میزان پروژههای قابل بهره برداری سال جاری در سطح گرمسار نسبت به سال گذشته بیش از هشت برابر شده که بیشتر این تغییرات هم متعلق به سرمایه گذاری اقتصادی هستند.
وی با بیان اینکه از مجموع ۷۸ پروژه قابل افتتاح در شهرستان گرمسار طی هفته دولت ۴۲ پروژه در شهر و بخش مرکزی گرمسار و ۲۶ پروژه در ایوان کی افتتاح میشود، گفت: مابقی این پروژهها در سطح شهرستان افتتاح خواهند شد.
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