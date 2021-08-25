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۳ شهریور ۱۴۰۰، ۸:۱۵

با صدور بیانیه‌ای مشترک صورت گرفت؛

هشدار گروه‌های مقاومت به رژیم صهیونیستی در مورد ادامه محاصره غزه

هشدار گروه‌های مقاومت به رژیم صهیونیستی در مورد ادامه محاصره غزه

گروه‌های مقاومت فلسطین مسئولیت هرگونه عواقب و پیامد تجاوزات علیه قدس و مسجدالاقصی و نیز ادامه محاصره غزه را متوجه رژیم صهیونیستی دانستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، گروه‌های مقاومت فلسطین با صدور بیانیه‌ای مشترک به تجاوزات اخیر رژیم صهیونیستی علیه قدس و مسجدالاقصی و نیز تداوم محاصره غزه واکنش نشان دادند.

بر اساس این گزارش، گروه‌های مقاومت فلسطین در بیانیه خود در این زمینه مسئولیت هرگونه عواقب و پیامد تجاوزات علیه قدس و مسجد الاقصی و نیز ادامه محاصره غزه را متوجه رژیم صهیونیستی دانستند.

این گروه‌ها اعلام کردند که تجاوزات رژیم صهیونیستی و سیاست باج‌خواهی از ملت فلسطین و ممانعت از بازسازی غزه هرگز راه به جایی نمی‌برد و نمی‌تواند غزه را از دیگر مناطق فلسطین جدا سازد.

گروه‌های مقاومت فلسطین در بیانیه مشترک خود همچنین خواستار ادامه فعالیت‌های مردمی در کرانه باختری و نوار غزه شده و تاکید کردند که تنها راه بازداشتن دشمن صهیونیستی مقاومت و انتفاضه است.

کد مطلب 5288701

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