به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، گروه‌های مقاومت فلسطین با صدور بیانیه‌ای مشترک به تجاوزات اخیر رژیم صهیونیستی علیه قدس و مسجدالاقصی و نیز تداوم محاصره غزه واکنش نشان دادند.

بر اساس این گزارش، گروه‌های مقاومت فلسطین در بیانیه خود در این زمینه مسئولیت هرگونه عواقب و پیامد تجاوزات علیه قدس و مسجد الاقصی و نیز ادامه محاصره غزه را متوجه رژیم صهیونیستی دانستند.

این گروه‌ها اعلام کردند که تجاوزات رژیم صهیونیستی و سیاست باج‌خواهی از ملت فلسطین و ممانعت از بازسازی غزه هرگز راه به جایی نمی‌برد و نمی‌تواند غزه را از دیگر مناطق فلسطین جدا سازد.

گروه‌های مقاومت فلسطین در بیانیه مشترک خود همچنین خواستار ادامه فعالیت‌های مردمی در کرانه باختری و نوار غزه شده و تاکید کردند که تنها راه بازداشتن دشمن صهیونیستی مقاومت و انتفاضه است.