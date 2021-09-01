به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصادق معتمدیان در حاشیه سفر به شهرستان گلبهار، در جمع مردم شهر گلمکان با بیان اینکه توسعه زیرساختهای گردشگری برای گلمکان در اولویت است، اظهار کرد: به دنبال این هستیم تا تسهیلات ارزان قیمت در حوزه استفاده از ظرفیتهای بومگردی و شناسایی سرمایهگذاران به این شهر اختصاص دهیم.
وی ادامه داد: هدف از سفرهای شهرستانی، شناسایی ظرفیتهای منطقهای است.
استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه ارتباط بدون واسطه با مردم، علما و روحانیون، اشراف ما را بر مسائل بیشتر میکند، افزود: یکی از اهداف ما در سفرهای شهرستانی، رفع بخشی از مشکلات مردم و شناسایی ظرفیتهای مردمی و انقلابی است و به دنبال این هستیم تا در مناطق کمبرخوردار و روستایی، خدمات شایستهای ارائه دهیم.
وی با اشاره به ظرفیتهای شهر گلمکان خاطرنشان کرد: گلمکان شهر تازه تأسیسی است که کمبودهایی دارد که باید تلاش کنیم تا بتوانیم این کمبودها را جبران کنیم.
معتمدیان با یادآوری اینکه توسعه زیرساختهای گردشگری برای منطقه گلمکان در اولویت قرار دارد، بیان کرد: اعتباری ۵۰۰ میلیون تومانی برای تحقق اقدامات عامالمنفعه به شهرداری گلمکان اختصاص میدهیم.
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