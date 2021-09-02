به گزارش خبرگزاری مهر، نشست کمیته مرگ و میر مادران باردار مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) به منظور پیشگیری و کاهش مرگ مادران باردار، افزایش سطح سلامت آنها و همچنین در راستای داشتن جامعه‌ای سالم با حضور گروه‌های پزشکی زنان، جراحی، بیهوشی، مراقبت‌های ویژه و سایر اعضای اصلی کمیته برگزار شد.

علی دهقان منشادی معاون درمان مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، در این نشست، ضمن ارائه اطلاعاتی مربوط به بیماران و فرآیندهای مراقبتی و درمانی انجام شده بر روی آنها، گفت: طبق مشاهدات پرونده مدیریت پزشکی بیماران به خوبی صورت گرفته و از همان روزهای اول هم با توجه به زمینه‌ها و اطلاعات اولیه درمان لازم صورت گرفته و کادر درمانی تمام تلاش خود را برای حفظ بیمار انجام داده است.

وی با اشاره به انتقال بیمار به خارج از آی سی یو جهت اقدامات تشخیصی درمانی، افزود: در واقع تصمیم نهایی با تأیید پزشک معالج و هماهنگی متخصصین مقیم آی سی یو انجام می‌شود.

دهقان با تأکید بر درمان بیماران بر اساس گایدلاین های کشوری، گفت: درمان بیماران باید بر اساس گایدلاین های کشوری باشد چون اگر پرونده‌ای به مراجع قضائی رفت اصولاً به گایدلاین های کشوری استناد می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: استفاده بی رویه از آنتی‌بیوتیک‌های مختلف ممکن است بیمار را مستعد به عفونت با میکرو ارکانیزم های مقاوم کند در واقع آنتی‌بیوتیک‌ها نسبت به داروهای دیگر تفاوت عمده‌ای دارند به طوری که ممکن است این داروها در طی زمان به علت مصرف بی رویه اثرات خود را از دست بدهند و میکروب‌ها می‌توانند نسبت به آنها مقاوم شوند در حالی‌که در هیچ کلاس دارویی این اتفاق نمی‌افتد و باید در تجویز آنتی‌بیوتیک‌ها مدیریت خوبی صورت گیرد و از تجویز بی‌رویه آن جلوگیری شود.

معاون درمان مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) با تأکید بر حضور به موقع تمامی اساتید و همکاران مدعو در جلسات کمیته‌های مرگ و میر بیمارستانی، گفت: بازبینی دقیق و اصلاح فرآیندهای درمانی و به اشتراک‌گذاری تجربیات در این جلسات، کلاس‌های آموزشی خوبی برای همه است. هدف ما از برگزاری منظم این جلسات ارتقای کیفیت درمان، آموزش و پیشگیری از آسیب‌های احتمالی به بیماران است.