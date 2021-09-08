حجت الاسلام ابوالفضل صبوری نماینده مجمع جهانی اهل بیت و امام جماعت مسجد قبا در کشور نامیبیا در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص فرد تازه مسلمان شده گفت: خانمی که در فیلم حضور دارند یکی از افرادی است که در این مدت به مسجد قبا مراجعه کرده و به اسلام مشرف شدند. این افراد کسانی بودند که در جلسه‌ای صحبتی بوده و بعد از آن برایشان سوال‌هایی پیش آمده که به مسجد مراجعه کردند و بعد از دریافت پاسخ‌ها دین اسلام را حق دیده و به اسلام گرویدند.

وی ادامه داد: این خانم با ما تماس گرفتند و دوست داشتند در خصوص اسلام تحقیق کنند و ما هم برایشان وقتی قرار دادیم. این فرد وقتی به مسجد آمد و گفت، وقتی برای اولین بار اسماءالله را در کلیپی شنیده بی اختیار شروع به گریه کرده در حالی‌که معانی آنها را نمی‌دانسته و تنها متوجه شده این اسم‌ها عربی و مرتبط با اسلام است. از همان موقع انگیزه شده بود بیشتر در این خصوص بداند.

نماینده مجمع جهانی اهل بیت گفت: پدرش در سن کودکی ایشان فوت می‌کند و بعد از تشرف به اسلام و آشنایی با اعمال آن متوجه می‌شود که زمانی پدرش مسلمان بوده است. از آنجایی که مادرش مسیحی بوده، کودکان به سبک مسیحی تربیت می‌شوند.

حجت الاسلام صبوری ادامه داد: نیم ساعت در خصوص ماهیت دین و اسلام برایش توضیحاتی ارائه دادم چون مسیحی معتقد بود گفتم اگر در زمان ما بخواهد دین دار باشد باید مسلمان باشد چرا که اسلام تنها دین زنده و پویا است. بعد از توضیحاتی که دادم ایشان متقاعد شده و شهادتین را گفت. بعد از آن چند کتاب به ایشان هدیه دادیم که آنها کتابهای تألیفی است که بوسیله خودم چاپ شده، تاریخ پیامبر، خانواده در اسلام که قوانین اجتماعی اسلام را یاد داده است از جمله موضوعات این کتاب‌ها است.

امام جماعت مسجد قبا در کشور نامیبیا اظهار داشت: ما مسجد را در گوگل ثبت کردیم و این مسجد اولین مسجد در کشور نامیبیا است. افراد در گوگل شماره تماس اینجا را پیدا می‌کنند با این حال از سمت مساجد دیگر در این منطقه بایکوت هستیم و عملاً کسانی که از خارج نامیبیا می آیند مسجد ما را نزد مبلغان نام نمی‌برند.مسجد قبا یکی از مساجدی است که اکثریت کسانی که در آن حضور دارند اهل سنت هستند اما امام جماعتش را فردی شیعی مذهب بر عهده دارد و این امر باعث تفاوت این مسجد از دیگر مساجد می‌شود.