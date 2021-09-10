به گزارش خبرنگار مهر، برنامه زمان بندی بیست و چهارمین و بیست و پنجمین فراخوان نیمه متمرکز جذب اعضای هیأت علمی پیمانی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور مربوط به فراخوان آبان ماه ۱۴۰۰ و اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ اعلام شد.

بر اساس این برنامه، اعلام نیاز دانشگاه‌ها برای جذب هیأت علمی از فردا شنبه ۲۰ شهریور ماه ۱۴۰۰ آغاز شده و تا ۱۶ مهرماه ۱۴۰۰ ادامه خواهد داشت همچنین فرایند ثبت‌نام متقاضیان برای جذب در دانشگاه‌ها نیز از ۱۷ آبان ماه آغاز شده و تا ۳۰ آبان ۱۴۰۰ ادامه خواهد شد.

بر اساس این گزارش پیش از این محمد رضا رضوان طلب درباره سهمیه جذب هیئت علمی وزارت علوم برای سال ۱۴۰۰ به مهر گفته بود: سهمیه جذب هیأت علمی سال ۱۴۰۰ حدود ۹۵۰ نفر اعلام شده است که تعدادی از آن به فراخوان اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ اختصاص داشت که با توجه به اینکه فراخوان جذب اردیبهشت سال ۱۴۰۰ برگزار نشد، بنابراین تمام ۹۵۰ سهمیه ویژه دانشگاه‌های دولتی به فراخوان آبان ماه اختصاص داده شد. این سهمیه آبان ماه فعال می‌شود و دانشگاه‌ها می‌توانند از آن استفاده کنند.

همچنین مرکز جذب وزارت علوم اعلام کرده بود، نظر به شیوع بیماری فراگیر کرونا و با توجه به سیاست‌های ابلاغی توسط ستاد ملی مبارزه با کرونا و با لحاظ سیاست‌های دولت و وزارت متبوع در انجام همه مأموریت‌ها با رعایت اصول فاصله گذاری اجتماعی، هیأت مرکزی جذب همچنین بر اساس پیشنهاد برخی از دانشگاه‌ها مقرر کرد: دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی می‌توانند تا اطلاع ثانوی جلسات هیأت اجرایی و کارگروه‌های علمی و عمومی و حتی مصاحبه با داوطلبان را به صورت نیمه حضوری و از طریق ویدئو کنفرانس برگزار کنند.

نرم افزار و زیرساخت‌ها و بسته‌های آموزشی مربوط به برگزاری الکترونیکی جلسات و مصاحبه‌ها در اداره آمار و فناوری اطلاعات مرکز جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم فراهم شده است. موسساتی که مایلند جلسات خود را به صورت نیمه حضوری برگزار کنند می‌توانند با مراجعه به مرکز پیام سامانه جامع و از طریق گزینه "استفاده از سیستم جلسات مجازی" و معرفی رابط دانشگاه با ذکر شماره تماس در متن درخواست اقدام نمایند. جلسات می‌تواند کما فی‌السابق به صورت حضوری یا نیمه حضوری برگزار شود.

تغییر تقویم فراخوان‌های سالیانه از شهریور و بهمن به اردیبهشت و آبان به این دلیل صورت گرفته که فاصله دو فراخوان طوری باشد که امکان به پایان رساندن دوره رسیدگی به فراخوان قبلی پیش از آغاز فراخوان جدید فراهم شود و با نظر به مجموع محاسبات و بررسی‌های انجام شده از این پس ورود به فراخوان جدید صرفاً برای مؤسسات و دانشگاه‌هایی ممکن است که کار رسیدگی به پرونده فراخوان قبلی و حداقل در بلوک‌های مربوط به دانشگاه را به پایان رسانده باشند.