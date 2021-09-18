متوسط جهانی سرعت اینترنت موبایل و ثابت رشد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیدتست، جدیدترین گزارش ماهانه وب سایت اسپید تست نشان می‌دهد در آگوست ۲۰۲۱ میلادی متوسط سرعت موبایل در سراسر جهان ۵۶.۷۴ و متوسط اینترنت ثابت ۱۱۰.۲۴‬ مگابیت بر ثانیه بوده است.

با توجه به آمارهای پیشین سرعت اینترنت موبایل نسبت به ماه جولای (۵۵.۰۷ مگابیت برثانیه) اندکی رشد کرده است. البته رشد سرعت اینترنت ثابت نسبت به ماه گذشته (۱۰۷.۵۰ مگابیت برثانیه) بیشتر و حدود ۳ مگابیت برثانیه است.

جایگاه ایران در رده بندی اینترنت ثابت بدون تغییر ماند

طبق گزارش منتشر شده متوسط سرعت اینترنت موبایل ایران در ماه آگوست ۳۲.۳۰ و سرعت اینترنت ثابت کشور ۲۱.۳۵ مگابیت بر ثانیه بوده است.

هرچند جایگاه ایران در رده بندی جهانی سرعت اینترنت ثابت تغییر نکرده و مانند ماه جولای در پله ۱۳۴ قرار دارد، اما جایگاه ایران در رده بندی اینترنت موبایل یک پله سقوط کرده و در رده هشتادم قرار گرفته است.

رشد ۳ پله‌ای نروژ در رده بندی کشورهایی با بیشترین سرعت موبایل

آمار منتشر شده نشان می‌دهد در رده بندی سرعت اینترنت موبایل کشورها، امارات متحده عربی و کره جنوبی مانند ماه گذشته رده‌های اول و دوم را به خود اختصاص داده‌اند. سرعت اینترنت موبایل این دو کشور به ترتیب ۱۹۵.۵۲ و ۱۹۲.۱۶ مگابیت برثانیه بوده است.

در رده سوم این فهرست نروژ با متوسط سرعت ۱۷۳.۵۴ مگابیت برثانیه قرار دارد. جایگاه این کشور نسبت به ماه قبل ۳ پله رشد کرده است. اما در رده‌های پنجم و ششم دو کشور قطر (۱۶۹.۱۷ مگابیت برثانیه) و چین (۱۶۳.۴۵ مگابیت برثانیه) قرار دارند. جایگاه هر دو این کشورها در رده بندی یک پله سقوط کرده است.

در رده ششم و هفتم به ترتیب عربستان سعودی (۱۴۹.۹۵ مگابیت بر ثانیه) و کویت (۱۴۱.۴۶ مگابیت برثانیه) قرار دارند. جایگاه آنها در رده بندی کشورهایی با بیشترین متوسط سرعت اینترنت موبایل نسبت به ماه قبل یک پله ارتقا یافته است.

در رده هشتم قبرس با سرعت اینترنت موبایل ۱۳۶.۱۸ مگابیت برثانیه قرار دارد. جایگاه این کشور در رده بندی نسبت به ماه گذشته ۳ پله سقوط کرده است.

در رده‌های نهم و دهم نیز استرالیا (۱۲۶.۹۷ مگابیت برثانیه) و بلغارستان (۱۲۶.۲۱ مگابیت برثانیه) قرار دارند. این کشورها جایگاه خود در رده بندی ماه گذشته را هم چنان حفظ کردند.

سنگاپور در صدر فهرست پر سرعت ترین های اینترنت ثابت

در رده بندی کشورهایی با بیشترین سرعت اینترنت ثابت در ماه هشتم میلادی، سنگاپور و هنگ کنگ هر دو با یک پله رشد در رده‌های اول و دوم قرار گرفته‌اند. متوسط سرعت اینترنت ثابت سنگاپور ۲۶۲.۲۰ مگابیت برثانیه و هنگ کنگ ۲۵۴.۴۰ مگابیت برثانیه بوده است.

در رده سوم موناکو با سرعت اینترنت ثابت ۲۴۲.۸۹ مگابیت برثانیه قرار دارد. جایگاه این کشور در رده بندی ماه آگوست نسبت به ماه قبل ۲ پله سقوط کرده است. در رده چهارم نیز سوئیس با سرعت اینترنت ۲۲۲ مگابیت برثانیه قرار دارد. جایگاه این کشور در رده بندی نسبت به ماه قبل ۲ پله رشد کرده است.

در رده‌های پنجم و ششم به ترتیب تایلند (۲۲۱ مگابیت برثانیه) و رومانی (۲۱۷.۹۱ مگابیت برثانیه) قرار دارند. جایگاه هر دو این کشورها نسبت به ماه قبل یک پله سقوط کرده است.

کره جنوبی با سرعت اینترنت ثابت ۲۱۶.۶۷ مگابیت برثانیه ماننده ماه گذشته در رده هفتم این فهرست قرار گرفته است. اما دانمارک با اختلافی اندک (۲۱۶.۱۳ مگابیت برثانیه) در رده هشتم قراردارد. البته جایگاه این کشور نسبت به ماه گذشته یک پله رشد کرده است.

شیلی (۲۰۹.۶۱ مگابیت برثانیه) و فرانسه (۲۰۱.۶۱ مگابیت برثانیه) به ترتیب در رده‌های نهم و دهم قرار دارند. هرچند جایگاه شیلی نسبت به ماه قبل یک پله سقوط کرده اما طبق آمار به دست آمده جایگاه فرانسه یک پله رشد کرده است.