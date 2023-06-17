افزایش ۱۰۰ درصدی سرعت اینترنت همراه و ۳۳ درصدی اینترنت ثابت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، گزارش سایت جهانی اسپید تست نشان می‌دهد که سرعت اینترنت همراه در ایران با افزایش صددرصدی نسبت به ابتدای دولت سیزدهم به ۳۶ مگابیت بر ثانیه رسیده است و هم اکنون از این نظر ایران در جایگاه بهتری نسبت به کشورهای مطرحی چون اندونزی، آرژانتین، مصر و ترکیه قرار دارد.

پیرو انتشار گزارشی پیرامون رتبه بندی سرعت اینترنت کشورهای دنیا توسط سایت جهانی اسپید تست، توضیحات زیر جهت روشن شدن موضوع، ارائه می‌شود:

بر اساس همین مرجع (اسپید تست) که ماهانه گزارش خود را ارائه می‌دهد، در ۲۱ ماه گذشته دائماً سرعت اینترنت ثابت و همراه ایران در حال افزایش بوده است که این نشانه تلاش وزارت ارتباطات و اپراتورها است. بطوری که سرعت اینترنت موبایل از حدود ۱۸ مگابیت بر ثانیه در ابتدای دولت به حدود ۳۶ مگابیت بر ثانیه در ماه جاری رسیده است که افزایش تقریباً صد درصدی سرعت را نشان می‌دهد.

همچنین سرعت اینترنت ثابت نیز از حدود ۹.۵ مگابیت بر ثانیه در ابتدای دولت به ۱۲.۶ مگابیت بر ثانیه در ماه جاری رسیده است که بهبود ۳۳ درصدی را نشان می‌دهد.

ضمن اینکه باید اشاره شود که با توجه به ارتقای سرعتی که در ۲۰ ماه گذشته در بخش اینترنت همراه در کشور اتفاق افتاده، هم اکنون سرعت اینترنت همراه در ایران بیشتر از دهها کشور بزرگ و مطرح همچون ترکیه، روسیه، اندونزی، پاکستان، شیلی، قزاقستان، مکزیک، فیلیپین، مصر و آرژانتین است.

گفتنی است که جایگاه نامناسب ایران در حوزه اینترنت ثابت به دلیل سال‌های عقب ماندگی‌های جدی این حوزه در بخش توسعه ارتباطات ثابت رخ داده که وزارت ارتباطات در دولت سیزدهم برنامه‌ریزی کرده است تا با اجرای پروژه ملی فیبرنوری منازل و کسب و کارها، ارتقای جدی در سرعت و پایداری دسترسی‌های مردم در بخش اینترنت ثابت ایجاد شود که بر پایه آخرین آمار ارائه سایت iranfttx.ir تاکنون بیش از سه میلیون و ۲۰۰ هزار خانوار در این پروژه تحت پوشش قرار گرفته‌اند و این میزان تا پایان سال به ۸ تا ۱۰ میلیون پوشش می‌رسد.